Reunión Rodgers-McCarthy en Pittsburgh: El quarterback regresaría con los Steelers en 2026

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    Reunión Rodgers-McCarthy en Pittsburgh: El quarterback regresaría con los Steelers en 2026
    Aaron Rodgers estaría cerca de confirmar su regreso con los Steelers de Pittsburgh para disputar la Temporada 2026 de la NFL. FOTO: ESPECIAL

El veterano quarterback visitará Pittsburgh este fin de semana y, aunque aún no hay contrato firmado, su plan sería continuar una campaña más en la NFL con los Steelers

El futuro de Aaron Rodgers en la NFL parece encaminarse hacia Pittsburgh. De acuerdo con reportes de NFL Network, citados por Ian Rapoport, el quarterback veterano tiene previsto visitar a los Steelers de Pittsburgh este viernes y durante el fin de semana, en un movimiento que apunta a su regreso para disputar la Temporada 2026 con la franquicia de la AFC Norte.

Aunque el acuerdo todavía no está firmado, el reporte señala que Rodgers “probablemente” jugará con los Steelers en 2026 y que su plan sería continuar su carrera en Pittsburgh.

La cautela, sin embargo, permanece dentro del entorno de la negociación, ya que el equipo y el jugador aún deben cerrar los términos contractuales antes de hacer oficial su regreso.

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El caso Rodgers se había convertido en uno de los grandes temas de la temporada baja de la NFL. A sus 42 años, el cuatro veces MVP de la liga evaluaba si continuaba una campaña más o si ponía fin a una carrera que lo tiene entre los quarterbacks más productivos en la historia.

La visita a las instalaciones de Pittsburgh representa, hasta ahora, la señal más clara de que su decisión estaría tomada.

Los Steelers de Pittsburgh colocaron recientemente un tender de agente libre sin restricciones sobre Rodgers, una medida que les permite mantener cierto control sobre su futuro inmediato.

Dicho movimiento le daría al quarterback la posibilidad de aceptar un aumento del 10 por ciento respecto a su salario anterior, lo que lo llevaría a una base cercana a los 15 millones de dólares; sin embargo, el propio reporte apunta que luce complicado imaginarlo jugando por esa cifra, por lo que ambas partes deberán negociar un nuevo acuerdo.

La posible continuidad también tendría un componente deportivo importante: Rodgers volvería a trabajar con Mike McCarthy, entrenador con el que coincidió durante su etapa con los Packers de Green Bay y con quien conquistó el Super Bowl XLV.

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Esa relación aparece como uno de los factores que fortalecen la expectativa de que el quarterback permanezca activo una temporada más.

En 2025, Rodgers registró otra campaña de al menos 3 mil yardas y 20 pases de touchdown, números que mantuvieron competitivo a Pittsburgh y reforzaron la idea de que todavía puede liderar una ofensiva en la NFL.

En su carrera, el pasador acumula 527 touchdowns y 66 mil 274 yardas, cifras que lo colocan dentro del grupo histórico de la liga.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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