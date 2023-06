Suecia está muy cerca de convertirse en el primer país “libre de humo” de Europa

“Nos gusta una forma saludable de vivir, creo que esa es la razón”, aseguró a la Agencia The Associated Prees Carina Astorsson, una residente de Estocolmo y a la que fumar nunca le interesó, y agregó, porque “no me gusta el olor; Quiero cuidar mi cuerpo”.

En cuanto a los riesgos por fumar, parecen entenderse bien entre los suecos que son conscientes de su salud, incluyendo a las generaciones más jóvenes. Hace veinte años, alrededor del 20 % de la población fumaba, siendo la tasa más baja a nivel mundial en aquel año. Desde entonces, las medidas dirigidas a desalentar el tabaquismo lograron disminuir las tasas de tabaquismo en toda Europa, incluida la prohibición de fumar en los restaurantes.