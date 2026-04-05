Suecia libera un petrolero sancionado acusado de derrame de petróleo por falta de pruebas

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Internacional
/ 5 abril 2026
    Suecia libera un petrolero sancionado acusado de derrame de petróleo por falta de pruebas
    La antigüedad de los buques y la falta de seguros occidentales han generado preocupaciones de seguridad sobre derrames de petróleo y sobre quién asumiría la factura de la limpieza. AP.

Se trata del petrolero Flora 1, el cual fue acusado de ser el responsable del derrame de 12 kilómetros (8 millas) de longitud que se descubrió el pasado jueves

FRÁNCFORT.-El petrolero sancionado por la Unión Europea que había sido abordado y retenido bajo sospecha de haber provocado un derrame de petróleo en el mar Báltico, fue liberado por las autoridades suecas, esto luego de que la Guardia Costera sueca señalara que no había encontrado pruebas suficientes para culparlo.

Asimismo las investigadores arrojaron que Camerún había confirmado que el buque navegaba bajo la bandera de ese país, algo que no estaba claro cuando el barco y su tripulación de 24 integrantes fueron detenidos el viernes, indicó la guardia costera.

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Cabe recordar que la Flora 1 fue incluido en la lista de buques sancionados de la Unión Europea por transportar petróleo ruso mientras “practicaba métodos de navegación irregulares y de alto riesgo”. Entre las prácticas inseguras puede figurar apagar el sistema automático de seguimiento que transmite la ubicación del buque a otras embarcaciones.

Las sanciones van dirigidas contra la flota clandestina que surgió en respuesta a un tope de precios al petróleo ruso impuesto por las democracias del Grupo de los Siete para limitar los ingresos que financian la invasión rusa de Ucrania.

El tope se aplicó al prohibir que compañías de seguros y navieras gestionaran petróleo por encima de ese límite.

La flota está compuesta por petroleros envejecidos, con propiedad y seguros radicados en países que no están acatando el tope de precios.

Según el gobierno ucraniano, el Flora 1 pertenecía a una empresa de Hong Kong a finales de 2025 y también ha sido sancionado por el Reino Unido, Canadá, Australia, Suiza, Nueva Zelanda y Australia. Ha cambiado de nombre seis veces y de país de bandera nueve veces.

Con información de AP

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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