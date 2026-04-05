Suecia libera un petrolero sancionado acusado de derrame de petróleo por falta de pruebas

FRÁNCFORT.-El petrolero sancionado por la Unión Europea que había sido abordado y retenido bajo sospecha de haber provocado un derrame de petróleo en el mar Báltico, fue liberado por las autoridades suecas, esto luego de que la Guardia Costera sueca señalara que no había encontrado pruebas suficientes para culparlo.

Asimismo las investigadores arrojaron que Camerún había confirmado que el buque navegaba bajo la bandera de ese país, algo que no estaba claro cuando el barco y su tripulación de 24 integrantes fueron detenidos el viernes, indicó la guardia costera.

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Cabe recordar que la Flora 1 fue incluido en la lista de buques sancionados de la Unión Europea por transportar petróleo ruso mientras “practicaba métodos de navegación irregulares y de alto riesgo”. Entre las prácticas inseguras puede figurar apagar el sistema automático de seguimiento que transmite la ubicación del buque a otras embarcaciones.

Las sanciones van dirigidas contra la flota clandestina que surgió en respuesta a un tope de precios al petróleo ruso impuesto por las democracias del Grupo de los Siete para limitar los ingresos que financian la invasión rusa de Ucrania.

El tope se aplicó al prohibir que compañías de seguros y navieras gestionaran petróleo por encima de ese límite.

La flota está compuesta por petroleros envejecidos, con propiedad y seguros radicados en países que no están acatando el tope de precios.

Según el gobierno ucraniano, el Flora 1 pertenecía a una empresa de Hong Kong a finales de 2025 y también ha sido sancionado por el Reino Unido, Canadá, Australia, Suiza, Nueva Zelanda y Australia. Ha cambiado de nombre seis veces y de país de bandera nueve veces.

Con información de AP