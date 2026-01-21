Surgen divisiones en torno a la Junta de Paz de Trump para Gaza

JERUSALÉN.-Surgieron divisiones el miércoles sobre la Junta de Paz creada por el presidente estadounidense Donald Trump para implementar el plan de paz para la Franja de Gaza, con algunos países de Europa occidental declinando unirse mientras otros permanecen indecisos.

El desarrollo subraya las preocupaciones europeas sobre el controvertido y ambicioso proyecto —que algunos dicen busca reemplazar a las Naciones Unidas como mediador en conflictos globales— mientras Trump llegaba a Davos, Suiza, donde iba a proporcionar más detalles sobre la junta.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato para describir planes internos aún no hechos públicos, dijo que se había invitado a unos 50 países a unirse a la organización.

Noruega y Suecia anunciaron el miércoles que no aceptarán sus invitaciones, después de que Francia también dijera que no —subrayando que, si bien apoya el plan de paz para Gaza, le preocupa que la junta pueda buscar reemplazar a la ONU como el principal foro para resolver conflictos.

Presidida por Trump, la junta fue concebida originalmente como un pequeño grupo de líderes mundiales que supervisarían el al fuego en Gaza.

Pero las ambiciones de la administración Trump se han expandido desde entonces a un concepto más amplio, con Trump extendiendo invitaciones a docenas de naciones y sugiriendo el papel de la junta como mediador de conflictos.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, mientras tanto, declaró que ha aceptado unirse a la junta —una desviación de una postura anterior cuando su oficina criticó la composición del comité.

Noruega y Suecia dicen no, siguiendo los pasos de Francia

El secretario de Estado de Noruega, Kristoffer Thoner, indicó que su país no se unirá a la junta porque “plantea una serie de preguntas que requieren un diálogo adicional con Estados Unidos”. También dijo que Noruega no asistirá a la ceremonia de firma en Davos.

El primer ministro sueco Ulf Kristersson señaló que su país no se inscribirá en la junta tal como está redactado el texto actualmente, informó la agencia de noticias sueca TT, aunque Suecia no ha respondido formalmente.

El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, sostvo el martes que la posición de su país es “sí a implementar el plan de paz presentado por el presidente de Estados Unidos, que apoyamos de todo corazón, pero no a crear una organización tal como se ha presentado, que reemplazaría a las Naciones Unidas”.

Al enterarse el lunes por la noche de que el presidente francés Emmanuel Macron no aceptaba unirse a la junta, Trump dijo: “Bueno, nadie lo quiere porque va a estar fuera de la oficina muy pronto”.

El Reino Unido, el brazo ejecutivo de la Unión Europea, Canadá, Rusia, Ucrania y China tampoco han indicado aún su respuesta a las invitaciones de Trump.

Israel y Egipto se unirán, junto con varios otros países

Los países indispensables para el alto al fuego en Gaza —Israel y Egipto— dijeron el miércoles que se unirían a la junta, al igual que Bahréin, Kosovo y Azerbaiyán.

La decisión de Netanyahu fue significativa porque su oficina había indicado previamente que la composición de la insitutción —que incluye a Turquía, un rival regional clave de Israel — no fue coordinada con el gobierno israelí y “es contrario a su política”, sin aclarar sus objeciones.

El movimiento ahora podría ponerlo en conflicto con algunos de los aliados de ultraderecha en su coalición, como el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, quien ha criticado a la junta y ha pedido que Israel asuma unilateralmente la responsabilidad del futuro de Gaza.

Aquellos que han aceptado la invitación son Emiratos Árabes Unidos, Armenia, Marruecos, Vietnam, Bielorrusia, Hungría, Kazajistán y Argentina.