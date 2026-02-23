Afirman que Trump no se retractará de sus acuerdos arancelarios con el Reino Unido y otros países

Estados Unidos no se retractará de los acuerdos arancelarios que ya ha sellado con países de todo el mundo, incluidos el Reino Unido, la UE, Japón, Suiza y otros, dijo el domingo el representante comercial de Donald Trump, Jamieson Greer.

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el viernes que muchos de los aranceles impuestos por el presidente estadounidense eran ilegales , lo que llevó a Trump a anunciar un nuevo arancel global del 15% sobre todas las importaciones al día siguiente.

TE PUEDE INTERESAR: Trump amenaza con aranceles ‘desagradables’ mientras la UE busca claridad sobre acuerdos comerciales

Pero Greer dijo al programa Face the Nation de CBS que el nuevo impuesto era independiente de los acuerdos alcanzados en los últimos nueve meses con alrededor de 20 países alrededor del mundo.

“Queremos que entiendan que estos acuerdos serán buenos”, dijo Greer. “Los respaldaremos. Esperamos que nuestros socios también lo hagan”.

La secretaria de Educación del Reino Unido, Bridget Phillipson, admitió el domingo que las empresas del Reino Unido enfrentaban “incertidumbre” después de los últimos acontecimientos, pero dijo a Sky News que el Reino Unido esperaba que sus acuerdos comerciales “preferenciales” con Estados Unidos continuaran.

Los líderes empresariales también dijeron que esperaban que el Reino Unido “redoblara” el acuerdo existente anunciado por Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer, en mayo del año pasado , en lugar de retirarse.

La UE afirmó que “cumple con sus compromisos” en el acuerdo alcanzado entre Ursula von der Leyen, jefa de la Comisión Europea, y Trump en Escocia el pasado julio. El acuerdo establecía un arancel de importación del 15 % para la mayoría de los productos de la UE, la mitad del tipo con el que Trump amenazó en aquel momento.

Al bloque le preocupa que el acuerdo sea revocado por el último impuesto del 15% de Trump, que, de imponerse además de los aranceles existentes, podría conducir a una tasa aún más alta para muchos productos, incluidos el vino y las bebidas espirituosas.

En una declaración enérgica, la UE pidió a Estados Unidos que no dé marcha atrás en el acuerdo de julio.

“Un acuerdo es un acuerdo”, afirmó. “Como principal socio comercial de Estados Unidos, la UE espera que este país cumpla sus compromisos”.

Agregó que el comisario de Comercio de la UE, Maroš Šefčovič, había hablado con Greer y Howard Lutnick, el secretario de Comercio de Estados Unidos, el sábado.

El fallo de la Corte Suprema del viernes enfureció a Trump, quien rápidamente anunció el nuevo arancel del 15% bajo la Ley de Comercio de 1974, un marco legal diferente al investigado por los jueces.

Esto generó temores en el Reino Unido de un aumento del arancel actual del 10% sobre los productos británicos que ingresan a Estados Unidos.

Phillipson describió la situación como “en evolución” y agregó: “Por supuesto, queremos conseguir el mejor trato posible para las empresas británicas.

“Entiendo la incertidumbre que esto les genera, pero pueden estar seguros de que siempre trabajaremos para garantizar que obtengan todo lo que necesitan”.

El eurodiputado alemán Bernd Lange, presidente del comité de comercio internacional del Parlamento Europeo, sugirió que la votación prevista para la próxima semana sobre el acuerdo con Estados Unidos acordado el verano pasado ahora se pospondría.

El acuerdo se ha implementado en Estados Unidos, pero aún no en la UE, donde necesita la aprobación parlamentaria.

En un artículo publicado el domingo en X, Lange declaró: «Puro caos arancelario por parte de la administración estadounidense. Ya nadie lo entiende: solo preguntas abiertas y una creciente incertidumbre para la UE y otros socios comerciales de EE. UU.».

William Bain, jefe de política comercial de la Cámara de Comercio Británica, dijo que esperaba que el Reino Unido aprovechara el último giro para asegurar un mejor acuerdo a largo plazo.

Dijo que el Acuerdo de Prosperidad Económica (EPD) alcanzado entre el Reino Unido y los EE. UU. en mayo “nunca se trató realmente del arancel del 10%, sino de las excepciones”, como la retención del arancel existente del 0% para la industria farmacéutica del Reino Unido, una promesa de una reducción en los aranceles del 25% al acero que aún no se ha materializado y un arancel del 10% para los automóviles, más bajo que para algunos otros países.

“Lo que hizo el acuerdo EPD fue crear un marco para las negociaciones en otros sectores como el automotriz, el acero y el aluminio”, dijo Bain.

El gobierno considera valioso mantener el acuerdo, y esto les brindará la oportunidad perfecta para intentar consolidar la EPD con texto legal. Tengo la sensación de que su estrategia será redoblar esfuerzos en la EPD.

David Henig, director del Proyecto de Política Comercial del Reino Unido en el Centro Europeo de Economía Política Internacional, dijo: “La naturaleza de tratar con esta administración estadounidense es que no se puede esperar que ningún acuerdo dure, por lo que todos los gobiernos estarán trabajando en qué hacer a continuación, o cuál es realmente el acuerdo”.

Según la Ley de Comercio de 1974, el nuevo arancel del 15% solo se puede aplicar durante 150 días, lo que significa que Trump necesitará la aprobación del Congreso para extenderlo más allá del 23 de agosto.

Bain preguntó: “¿Qué pasa si el Congreso no lo aprueba? ¿Podría Trump dar marcha atrás y decir: ‘Voy a imponer aranceles del 14% durante los próximos 150 días’?

“Lo que es diferente ahora es que el Congreso es un actor más, algo que no ocurría antes, por lo que se abre una vía completamente nueva para el cabildeo por parte de las empresas”.