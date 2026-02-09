Suspende Air Canada vuelos a Cuba por falta de combustible en sus aeropuertos

Internacional
/ 9 febrero 2026
    Suspende Air Canada vuelos a Cuba por falta de combustible en sus aeropuertos
    El Gobierno de Cuba advirtió a aerolíneas que se quedó sin combustible por el asedio petrolero de EU. AP

La principal aerolínea canadiense informó que en los próximos días enviará aeronaves para recoger a cerca de 3 mil clientes que están en la isla

Air Canada, la principal línea aérea de Canadá, anunció este lunes que de forma inmediata suspenderá sus servicios a Cuba por la falta de combustible de aviación en los aeropuertos de la isla.

La compañía aérea dijo en un comunicado que en los próximos días enviará aviones vacíos hacia Cuba “para recoger a los aproximadamente 3 mil clientes” que se encuentran en la isla y que necesitan regresar a Canadá.

“Air Canada tomó la decisión tras los avisos emitidos por los Gobiernos con respecto al inestable suministro de combustible de aviación en los aeropuertos cubanos”, explicó la compañía.

Para realizar los vuelos de regreso, los aviones de Air Canada transportarán combustible extra y “realizarán paradas técnicas para repostar si es necesario”, añadió la aerolínea.

El Gobierno cubano advirtió este domingo a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir de hoy el país se ha quedado sin combustible para aviación debido al asedio petrolero de Estados Unidos.

La compañía aérea canadiense, una de las más importantes de Norteamérica, opera una media de 16 vuelos semanales a cuatro aeropuertos cubanos (Jardines del Rey en Cayo Coco, Frank País en Holguín, Juan Gualberto Gómez en Varadero y Abel Santamaría en Santa Clara) desde Toronto y Montreal.

El pasado 4 de febrero, el Gobierno canadiense advirtió a sus ciudadanos que “extremen” sus precauciones en la isla caribeña “debido al agravamiento de la escasez de electricidad, combustible y bienes básicos” y que “la situación es impredecible y podría empeorar, alterando la disponibilidad de vuelos con poca antelación”.

Canadá es la principal fuente de turistas que visitan Cuba. En 2025, unos 754 mil canadienses eligieron el país caribeño como destino turístico, un 12.4 % menos que en 2024, según las cifras oficiales cubanas.

