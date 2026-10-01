Tennessee suspende ejecuciones tras fallido intento de administración de inyección letal en interna

NASHVILLE.-Las autoridades en Tennessee no pudieron ejecutar el miércoles a Christa Gail Pike por un homicidio cometido en 1995 después de administrarle dos dosis de un fármaco letal. Una experta en pena de muerte dijo que es un caso sin precedentes, y el gobernador de Tennessee, Bill Lee, suspendió la única ejecución que quedaba programada este año.

Pike, de 50 años, estaba viva y roncaba ruidosamente después del intento de inyección letal y fue trasladada en ambulancia desde la prisión, dijeron sus abogados. Estaba recibiendo tratamiento en un hospital, pero dijeron que no se les había informado sobre su estado.

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Los funcionarios le dieron a Pike dos dosis de pentobarbital, dijeron sus abogados en documentos judiciales presentados tarde el miércoles.

El gobernador Bill Lee dijo en un comunicado que ha ordenado “una revisión integral, por un tercero, para determinar exactamente qué ocurrió” y que la ejecución programada restante no se llevará a cabo este año.

“Llevar a cabo una sentencia impuesta legalmente está entre las responsabilidades más serias del estado, y la gente de Tennessee espera que se haga de una manera que no sólo sea legal y constitucional, sino que sea efectiva”, dijo .

El Departamento Correccional de Tennessee dijo en un comunicado que “siguieron cada paso del protocolo de ejecución legal y establecido del estado aprobado por la oficina del fiscal general”.

El protocolo de ejecución del estado exige que se administre un segundo juego de jeringas de fármacos “si el recluso no ha fallecido” después del primer juego. No especifica qué ocurre si el sujeto está vivo después del segundo juego.

Robin M. Maher, directora general del Death Penalty Information Center, dijo que lo que Pike experimentó es “singular y sin precedentes”.

Otras siete personas han sobrevivido debido a problemas médicos porque el equipo de ejecución no logró hallar una vena para administrar los fármacos de la inyección letal, pero nadie se ha mantenido con vida después de recibir los fármacos usados en esas ejecuciones, dijo.