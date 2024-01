Terapia génica permite que un niño de 11 años escuche por primera vez

El tratamiento fue un éxito y le presentó un mundo nuevo a un niño que no conocía el sonido .

El 4 de octubre, atendieron a Aissam en el Hospital Infantil de Filadelfia y se convirtió en la primera persona en recibir terapia génica para sordera congénita en Estados Unidos . El objetivo era permitirle escuchar, pero los investigadores no tenían idea de si el tratamiento iba a funcionar y, en ese caso, hasta qué grado podría escuchar.

FILADELFIA — Aissan Dam , un niño de 11 años, creció en un mundo de silencio profundo . Nació sordo y jamás había escuchado nada . Cuando vivía en una comunidad pobre de Marruecos, se expresaba con un lenguaje de señas que él inventó y no iba a la escuela .

“No hay un sonido que no me guste”, afirmó Aissam, con ayuda de unos intérpretes durante una entrevista la semana pasada. “Todos son buenos”.

Aunque cientos de millones de personas en todo el mundo viven con pérdida auditiva que se define como una discapacidad, Aissam está entre aquellos cuya sordera es congénita. El suyo es un tipo de sordera muy poco usual, originado por una mutación en un solo gen, el de la otoferlina. La sordera otoferlina afecta a aproximadamente 200,000 personas en todo el mundo.

El objetivo de la terapia génica es remplazar el gen mutado de la otoferlina por un gen funcional en los oídos de los pacientes.

Aunque los médicos tardarán años en inscribir a más pacientes (y más jóvenes) para seguir probando la terapia, los investigadores aseguran que el éxito para pacientes como Aissam podría dar como resultado terapias génicas dirigidas a otros tipos de sorderas congénitas.

Se trata de un estudio “revolucionario”, aseveró Dylan K. Chan, otorrinolaringólogo pediátrico de la Universidad de California, San Francisco, y director del centro de comunicación Infantil. Chan no participó en el ensayo clínico.

El ensayo en el que participó Aissam está financiado por Eli Lilly y una empresa biotecnológica filial, Akouos. Los investigadores esperan ampliar el estudio a seis centros en todo Estados Unidos.