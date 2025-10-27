Tesla avisa que Musk podría irse si no se le concede un billón de dólares en acciones

27 octubre 2025
    Tesla avisa que Musk podría irse si no se le concede un billón de dólares en acciones
    Musk ha justificado su deseo de controlar al menos el 25 % del accionariado de Tesla para poder controlar el ‘enorme ejército de robots”’ que la compañía creará. FOTO: ESPECIAL.

Los accionistas de Tesla tienen hasta la medianoche del 5 de noviembre para votar la propuesta antes de la junta anual de accionistas

WASHINGTON.- Elon Musk, podría abandonar la empresa si no se le concede en total un billón de dólares en acciones, informó a los accionistas del fabricante de automóviles, la presidenta del consejo de administración de Tesla, Robyn Denholm.

Denholm, que aprobó el histórico paquete de compensación junto con el resto del consejo de administración, señaló en una carta a los accionistas dada a conocer este lunes que la pérdida de Musk supondría la pérdida de miles de millones de dólares en capitalización bursátil.

La presidenta del consejo de administración vinculó el futuro de la compañía a la inteligencia artificial (IA) y animó a los accionistas a aprobar el paquete de compensación, aunque en ningún momento indicó su valor.

Por su parte el consejo de administración que preside Denholm propone que Tesla compense a Musk por cada uno de los 12 objetivos establecidos y que, en conjunto, supondría la entrega de opciones sobre acciones valoradas en estos momentos en un billón de dólares.

Cabe destacar que el paquete de compensación podría otorgar a Musk hasta 432 millones de nuevas acciones, por lo que el empresario podría pasar a controlar hasta un 30% del accionariado de Tesla, más del doble de lo que tiene ahora.

Elon Musk busca controlar al menos el 25% del accionariado de Tesla “No me siento cómodo construyendo ese ejército de robots si no tengo al menos una fuerte influencia”, explicó a analistas y medios de comunicación el pasado 22 de octubre.

