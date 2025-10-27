Una insólita serie de retratos de los presos de Guantánamo

Por Carol Rosenberg

En los últimos años, una insólita colección de retratos ha ofrecido al público su único vistazo al interior de la prisión militar estadounidense de Guantánamo.

En estas fotos, hombres que llevan más de dos décadas como prisioneros posan de manera voluntaria para los soldados estadounidenses. Algunos están acusados de planear los atentados del 11 de septiembre. Otros nunca han sido acusados de delitos y podrían ser puestos en libertad.

TE PUEDE INTERESAR: Cambio climático agrava lluvias extremas en México

Los prisioneros envían las fotos a sus familias a través de una larga colaboración con el ejército estadounidense y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Los prisioneros visten ropas civiles, a veces tradicionales. A veces sonríen o miran severamente a la cámara, pero la mayoría parecen serenos. Los antiguos prisioneros lo describen como un esfuerzo por tranquilizar a sus seres queridos, quienes no los han visto en muchos años y durante un tiempo pensaron que estaban muertos.

Forma parte de un programa de la Cruz Roja que permite a los detenidos en la guerra contra el terrorismo comunicarse con sus familiares mediante cartas y tarjetas revisadas por la prisión. Estas protecciones están recogidas en los Convenios de Ginebra, el derecho internacional que rige la guerra. Los 15 presos de Guantánamo han tenido acceso al programa, que empezó a permitir fotos en 2009.

Khalid Shaikh Mohammed, quien está acusado de urdir el complot del 11 de septiembre en el que murieron casi 3000 personas, aparece en una foto reciente con una túnica blanca planchada y la barba teñida.

Aquí está en 2009, sobre una alfombra de oración y sosteniendo cuentas de oración. Se trata de una de las primeras fotos suyas que se han hecho públicas desde que la CIA publicó una, supuestamente de cuando fue capturado en 2003, con el cabello despeinado y el pecho al descubierto tras ser sacado de la cama.

La colección de fotos ofrece una visión curada de la vida actual en el centro de detención de la Marina, donde Estados Unidos ha retenido a unos 780 hombres y niños en la guerra contra el terrorismo desde 2002. Solo quedan 15 prisioneros.

La mayoría de los que estuvieron recluidos allí antes nunca fueron acusados de delitos, y fueron repatriados o reasentados en otros países.

Cuando comenzó la iniciativa de la Cruz Roja en 2009, la prisión albergaba a unos 240 hombres. Según un recuento de la Cruz Roja, a unos 169 de ellos se les hizo al menos una foto y se la enviaron a sus familiares.

Los retratos son una especie de prueba de vida, especialmente para los presos que pasaron años en centros secretos de la CIA en el extranjero antes de ser trasladados a Guantánamo en septiembre de 2006.

Aquí está Ammar al-Baluchi, sobrino de Mohammed, quien está acusado de ser cómplice en el complot del 11 de septiembre; viste un uniforme blanco de prisión, lo que indica su cooperación con sus captores, y una gorra de Afganistán. Se cree que es su primera foto posando para la Cruz Roja Internacional en Guantánamo.

Fue tomada alrededor de 2009. Alguien colgó una kufiya a cuadros rojos como telón de fondo. Está sentado en una alfombra de oración y sostiene cuentas de oración, ambos “artículos de confort” aprobados por los militares. Se le ha permitido crecer la barba, en contraste con una inquietante foto suya desnudo, tomada anteriormente mientras estaba detenido por la CIA.

En imágenes posteriores, su barba se ha vuelto gris y viste túnica, pantalones y un gorro sindhi, símbolo de la herencia baluchi de su familia. Esta vez, el telón de fondo es una pesada manta verde resistente al desgarro, del tipo que se utiliza en los lugares de encarcelamiento.

Al principio, representantes de la Cruz Roja tomaron las fotos. Trajeron atuendos tradicionales para que los detenidos los llevaran en lugar de los uniformes de la prisión, si querían. Colgaron telones de fondo improvisados en celdas vacías o utilizaron patios de recreo para las fotos.

La Cruz Roja, que ayuda a entregar las fotos, no las considera de su propiedad y nunca las ha hecho públicas. Tampoco lo ha hecho el ejército, que revisa las fotos en busca de mensajes secretos u otros problemas de seguridad antes de entregarlas a las familias de los presos.

Pero los familiares y los abogados defensores las han entregado a medios de comunicación, y algunos defensores las han utilizado en las redes sociales.

Los retratos también llenan un vacío visual: el ejército estadounidense ya no permite a los medios de comunicación ver el interior de la prisión.

Durante años, a los fotógrafos y reporteros de noticias se les permitió ver las operaciones de detención. Podían hacer preguntas a los militares y tomar fotos de los detenidos que no mostraran sus rostros. Pero el Pentágono puso fin a las visitas de los medios de comunicación a la prisión en 2019.

“Estos retratos se leen de manera diferente, dependiendo de quién los mire”, dijo Debi Cornwall, una exabogada de derechos civiles convertida en fotógrafa y profesora de fotografía que relató aspectos de la prisión en el libro de fotos Welcome to Camp America.

“Para las familias de los reclusos, estos retratos pueden ser tranquilizadores y disipar sus peores temores”, dijo. Pero para el público, los retratos “dan la falsa impresión de que estos reclusos tienen libre albedrío en Guantánamo”, dijo. “Viven bajo el control total de los militares”.

Para la época de la pandemia de coronavirus, cuando se restringieron temporalmente las visitas de la Cruz Roja, los fotógrafos militares ya habían empezado a tomar las fotos.

En 2002, equipos de fotógrafos militares tomaron las primeras e icónicas fotos de los presos de Guantánamo arrodillados en jaulas y vestidos con uniformes de prisión naranja, con los rostros ocultos por medidas de privación sensorial. Más tarde, se asignó a videógrafos de la unidad la tarea de documentar la alimentación forzada de los presos.

Ahora los fotógrafos militares hacen fotos para los familiares de los presos y utilizan las celdas como estudios improvisados.

Sufyian Barhoumi, quien estuvo recluido en Guantánamo durante 20 años, pero nunca fue juzgado, dijo desde su casa en Argelia que los presos ponen cara de valientes para mostrar que se las arreglan para sobrevivir en la detención.

“Para ellos, incluso las cosas pequeñas —para tu madre, para tu familia—, si te ven sin uniforme es algo”, dijo en una entrevista el año pasado.

“La familia no sabe lo que sufres solo para hacerte la foto”, dijo Barhoumi. Por ejemplo, dijo, hubo ocasiones en las que se mantuvo a los prisioneros con grilletes ocultos a la vista en los tobillos y las muñecas durante las sesiones fotográficas.

El Comando Sur del ejército estadounidense, que gestiona la prisión, se negó a permitir que los fotógrafos estuvieran disponibles para una entrevista.

En una foto tomada en 2024, Abu Zubaydah parece salido de una revista de yates, no de una celda. Un parche negro que lleva a veces sobre un ojo postizo, colocado alrededor del cuello, sugiere una corbata.

Abu Zubaydah, cuyo verdadero nombre es Zayn al-Abidin Muhammed Husayn, nunca ha sido acusado de ningún delito. Las primeras fotos suyas se tomaron antes de que se le permitiera vestir de civil en la prisión, una adaptación a los Convenios de Ginebra que el ejército estadounidense hace ahora a quienes no han sido condenados por delitos.

Casualmente, vestía de rojo, blanco y azul el día de junio de 2024 en que fue invitado a posar para la foto de la Cruz Roja de ese año, dijo entonces su abogado.

Abu Zubaydah fue la primera persona a la que la CIA sometió a un ahogamiento controlado y el primer prisionero recluido en un programa secreto de detención en el extranjero creado por el gobierno de Bush para interrogar a prisioneros tras los atentados del 11 de septiembre.

Nunca se le ha relacionado con el complot del 11 de septiembre, pero afirmaba dirigir un movimiento yihadista que rivalizaba con Al Qaeda y un grupo de expertos en seguridad nacional estadounidense lo ha considerado demasiado peligroso para ponerlo en libertad.

“Con su chaqueta azul marino, podríamos imaginarnos cruzándonos con ese hombre por la calle”, dijo Cornwall. “Aunque tal y como están las cosas, eso nunca ocurrirá”.

c. 2025 The New York Times Company