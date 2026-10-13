Timothy Broglio, arzobispo militar de EU, dice que soldados católicos no deben integrar pelotón de fusilamiento

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    Timothy Broglio, arzobispo militar de EU, dice que soldados católicos no deben integrar pelotón de fusilamiento
    El arzobispo Timothy Broglio, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, habla durante una conferencia de prensa en una asamblea plenaria en Baltimore el 11 de noviembre de 2025. AP/Stephanie Scarbrough

Nidal Hasan, un psiquiatra del Ejército condenado por matar a 13 personas en 2009 en Fort Hood, Texas, tiene prevista su ejecución por pelotón de fusilamiento el 3 de diciembre

NUEVA YORK- El arzobispo Timothy Broglio, quien supervisa los servicios pastorales de la Iglesia católica para los católicos en el ejército de Estados Unidos, condenó la propuesta de transmitir en vivo la ejecución por pelotón de fusilamiento del hombre responsable de una masacre en Texas en 2009.

Broglio, en un comunicado el lunes, también estipuló que cualquier soldado católico asignado al pelotón de fusilamiento debería pedir ser eximido de esa tarea, que describió como contraria a las enseñanzas de la Iglesia. Se suma a otros líderes católicos que se han pronunciado contra la pena de muerte y los planes de transmisión en vivo.

Nidal Hasan, un psiquiatra del Ejército condenado por matar a 13 personas en 2009 en Fort Hood, Texas, tiene prevista su ejecución por pelotón de fusilamiento el 3 de diciembre.

Broglio recordó que presidió el funeral de Michael Grant Cahill, el único civil muerto en ese ataque.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/para-trump-transmitir-un-fusilamiento-en-directo-es-solo-un-espectaculo-mas-EC24048590

El crimen cometido por Hasan “fue atroz, pero ¿sirve de algún propósito exponer al público a su ejecución?”, preguntó Broglio.

“En general, el ejército de Estados Unidos goza de una buena reputación en el mundo”, añadió Broglio. “¿De verdad tiene algún valor ponerlos en el mismo saco que los terroristas al difundir la imagen de la ejecución de un hombre en silla de ruedas a todo el mundo?”

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