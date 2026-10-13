Timothy Broglio, arzobispo militar de EU, dice que soldados católicos no deben integrar pelotón de fusilamiento

NUEVA YORK- El arzobispo Timothy Broglio, quien supervisa los servicios pastorales de la Iglesia católica para los católicos en el ejército de Estados Unidos, condenó la propuesta de transmitir en vivo la ejecución por pelotón de fusilamiento del hombre responsable de una masacre en Texas en 2009.

Broglio, en un comunicado el lunes, también estipuló que cualquier soldado católico asignado al pelotón de fusilamiento debería pedir ser eximido de esa tarea, que describió como contraria a las enseñanzas de la Iglesia. Se suma a otros líderes católicos que se han pronunciado contra la pena de muerte y los planes de transmisión en vivo.

Nidal Hasan, un psiquiatra del Ejército condenado por matar a 13 personas en 2009 en Fort Hood, Texas, tiene prevista su ejecución por pelotón de fusilamiento el 3 de diciembre.

Broglio recordó que presidió el funeral de Michael Grant Cahill, el único civil muerto en ese ataque.