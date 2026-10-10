Para Trump, transmitir un fusilamiento en directo es solo un espectáculo más

WASHINGTON- Al presidente Donald Trump le encantan los espectáculos públicos. Después de 14 años en programas de telerrealidad, ha llevado a su presidencia un espectáculo tras otro: un desfile militar por la avenida Pensilvania, el despliegue de fuegos artificiales más grande de la historia e incluso un combate en jaula en el jardín sur de la Casa Blanca. Ahora, su gobierno planea otra exhibición pública sin precedentes, pero con un giro macabro: transmitir en directo una ejecución por pelotón de fusilamiento.

Por primera vez, se invitaría a los estadounidenses a ver en sus teléfonos celulares, computadoras portátiles y otras pantallas cómo un asesino convicto es ejecutado. Nunca antes se había transmitido en directo una ejecución oficial en Estados Unidos, convirtiendo lo que en teoría debería ser la aplicación solemne de la justicia en un evento para una audiencia de potencialmente millones de personas. Según el plan anunciado esta semana, quienes hagan clic en línea el 3 de diciembre verían a Nidal Malik Hasan, quien mató a tiros a 13 compañeros del ejército e hirió a otros 32 en Fort Hood en Texas en 2009, ser fusilado por soldados armados con rifles en esa misma base, el mismo día de la semana y a la misma hora en que abrió fuego. No se describieron límites sobre quién tendría permitido ver, aunque un manual del ejército restringe la presencia de testigos en una ejecución. “Nos aseguraremos de que la gente pueda verlo, de que sea público, porque la gente necesita entender que hay graves consecuencias por este tipo de cosas”, dijo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en una entrevista con un medio de noticias conservador.

La idea pareció conmocionar incluso a algunos de sus colegas en el gobierno. El vicepresidente JD Vance puso en duda que se fuera a transmitir en directo; les dijo a los periodistas que “no sé si eso vaya a suceder” y agregó que no lo vería si ocurre. Sin embargo, Trump dijo que él lo había aprobado. “¿Que si lo aprobé?”, dijo. “Por supuesto que sí”. La idea de las ejecuciones públicas se remonta a los días en que los criminales eran ejecutados en persona frente a grandes multitudes. Y encaja en una noción más amplia promovida por Hegseth de que las fuerzas armadas eran mejores antes de la corrección política “progre”, cuando a las mujeres no se les permitía estar en combate, la diversidad no era una prioridad, los soldados no eran acusados de crímenes de guerra por acciones agresivas y su agencia se llamaba el Departamento de Guerra. No se ha llevado a cabo ninguna ejecución pública en Estados Unidos en 90 años, y la decisión de realizar esta frente a una audiencia pondría al país en compañía de Afganistán, Irán, Corea del Norte y Somalia. Según Amnistía Internacional, solo se confirmó que se llevaron a cabo 17 ejecuciones públicamente en todo el mundo el año pasado: seis en Afganistán y 11 en Irán. Incluso Arabia Saudita, antes conocida por ahorcar prisioneros en público, no ha llevado a cabo una ejecución pública desde 2022.

Hasta algunos partidarios de la pena capital se estremecieron ante la idea de transmitir en directo la ejecución de Hasan, y la calificaron de medieval y bárbara. “Hasan debería enfrentar la pena de muerte, pero ¿hacer pública su ejecución y transmitirla? Es más que repugnante”, dijo el senador Thom Tillis, republicano por Carolina del Norte. “Las ejecuciones públicas son lo que hacen las dictaduras opresivas como Irán y Afganistán. No debería estar sucediendo en Estados Unidos”. Al menos otra media decena de miembros republicanos del Congreso hicieron declaraciones similares. El plan también horrorizó a muchos altos cargos militares. El almirante James G. Stavridis, oficial retirado de la Marina y excomandante supremo de la OTAN, estuvo de acuerdo en que Hasan merecía la pena de muerte, pero dijo que hacerlo en público era el tipo de cosa que hacen los “regímenes terribles”, no Estados Unidos. “No es lo que somos como ejército ni como nación”, dijo.

La orden de ejecución de Hasan llega en un momento complicado para la pena de muerte en Estados Unidos. Tennessee ha pausado las ejecuciones después de un intento fallido de matar a Christa Pike, una asesina convicta que sobrevivió a dos dosis de una droga letal. Y el gobernador de California, Gavin Newsom, demócrata, ha indicado que está evaluando seriamente perdonarle la vida a los 563 prisioneros en el pabellón de condenados a muerte en California antes de dejar el cargo en los próximos meses. De manera similar, el presidente Joe Biden indultó a casi todos los prisioneros en el corredor de la muerte federal semanas antes de dejar el cargo, y conmutó las sentencias de 37 asesinos convictos a cadena perpetua. Dejó en el pabellón de condenados a muerte a solo tres hombres convictos por crímenes particularmente notorios. Trump, cuando asumió el cargo, ordenó que los 37 hombres fueran albergados en las condiciones más duras de las prisiones federales, lo que provocó una batalla legal.

Esta semana nadie expresó compasión por Hasan, de 56 años, un psiquiatra del ejército que había sido asignado para desplegarse en Afganistán, pero decidió que estaba en el lado equivocado de una guerra contra el islam. El 5 de noviembre de 2009, abrió fuego con una pistola personal en un centro de procesamiento de tropas que iban a desplegarse, al grito de “Allahu akbar”, que en árabe significa “Dios es grande”.