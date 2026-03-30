Tiroteo en preparatoria de Texas: estudiante dispara contra maestra en Bulverde; atacante muere en la escena

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Internacional
/ 30 marzo 2026
    Tiroteo en preparatoria de Texas: estudiante dispara contra maestra en Bulverde; atacante muere en la escena
    Autoridades investigan el tiroteo en una escuela al norte de San Antonio donde un alumno disparó contra una maestra y murió en el lugar. Google Maps

Un estudiante de 15 años disparó contra una maestra en un plantel al norte de San Antonio; el menor murió y la docente fue hospitalizada.

Un estudiante de 15 años disparó contra una maestra la mañana del 30 de marzo en la Hill Country College Preparatory, ubicada al norte de San Antonio, informaron autoridades locales. El menor murió en el lugar.

La docente, cuya identidad no fue revelada, fue trasladada a un hospital en San Antonio. Hasta el momento, no se ha dado a conocer su estado de salud.

La Oficina del Sheriff del Condado de Comal confirmó que el estudiante involucrado falleció en la escena. Su identidad tampoco fue difundida y las circunstancias de su muerte no se detallaron inicialmente.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/tiroteo-en-escuela-de-argentina-alumno-de-15-anos-mata-a-estudiante-de-13-y-deja-heridos-AM19732604

AUTORIDADES SEÑALAN QUE NO EXISTE AMENAZA ACTIVA

Las autoridades señalaron que la situación fue contenida y que no existe una amenaza activa para estudiantes o personal dentro del plantel. Posteriormente, un portavoz del condado confirmó a Spectrum News que el estudiante murió a causa de una herida de bala autoinfligida.

En una publicación oficial, la Oficina del Sheriff indicó que el incidente estaba bajo control y agradeció la colaboración de la comunidad: “Comprendemos lo aterrador que ha sido esto para las familias y para toda nuestra comunidad. Gracias por su paciencia y por ayudarnos a compartir información precisa”.

REALIZAN EVACUACIÓN Y CIERRE DEL CAMPUS DONDE ALUMNO DISPARÓ CONTRA MAESTRA

Tras el incidente, estudiantes y personal fueron trasladados a la Bulverde Middle School para reunirse con sus padres. La escuela permaneció cerrada mientras las autoridades realizaban las investigaciones correspondientes.

Las autoridades escolares informaron que nadie podría regresar al campus para recoger pertenencias o vehículos estacionados hasta que la policía autorizara el acceso.

ESTUDIANTE Y FAMILIARES DAN TESTIMONIOS SOBRE EL TIROTEO

Una estudiante de segundo año declaró al medio KSAT que se encontraba bajando las escaleras con una amiga cuando escucharon los disparos. Según su relato, un profesor les indicó que buscaran resguardo.

“Entren al salón, entren al salón!”, recordó la estudiante sobre la advertencia del docente.

La alumna añadió: “Me siento muy agradecida, sobre todo porque sé que Dios estuvo conmigo en ese momento, me protegió y sé que está protegiendo a todos los que están en ese gimnasio ahora mismo”. También explicó que pudo comunicarse con su familia: “Estoy muy agradecida de haber tenido mi teléfono. Si no lo hubiera tenido, habría sido mucho peor. Inmediatamente les envié un mensaje a mis padres, vi las noticias y enseguida entendí lo que estaba pasando”.

Sarah Valdez, madre de una estudiante del plantel, relató que recibió una alerta del distrito escolar sobre el cierre de la escuela. “Recibimos una alerta del distrito escolar de Comal de que la escuela estaba cerrada, y llamé a mi hijo, aunque sabía que no debían usar los teléfonos”, señaló.

El Distrito Escolar Independiente de Comal se rige por el Proyecto de Ley 1481 de la Cámara de Representantes, que prohíbe el uso de dispositivos electrónicos, incluidos los teléfonos móviles, durante el horario de clases, el almuerzo y los periodos de transición entre pasillos.

INVESTIGACIÓN SE MANTIENE EN CURSO

La preparatoria Hill Country College Preparatory permaneció cerrada tras la balacera mientras continuaban las diligencias. Autoridades locales mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias que permitieron el ingreso del arma al plantel.

El operativo incluyó la movilización de cuerpos de seguridad y servicios de emergencia, además de la coordinación con autoridades escolares para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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