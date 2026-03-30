Tiroteo en escuela de Argentina: alumno de 15 años mata a estudiante de 13 y deja heridos

Un tiroteo se registró la mañana del lunes 30 de marzo en la Escuela N° 40 Mariano Moreno, ubicada en la ciudad de San Cristóbal, donde un adolescente de 15 años ingresó con una escopeta de perdigones y disparó contra otros alumnos, dejando un saldo de un menor fallecido y heridos. De acuerdo con los primeros reportes, el agresor cursaba el tercer grado e ingresó armado al plantel durante las primeras horas de la mañana. El ataque ocurrió alrededor de las 7:15 horas, según relató un testigo al canal C5N, quien explicó que el joven subió al baño de varones del último piso y disparó directamente contra la víctima.

TRAS TIROTEO EN ESCUELA DE ARGENTINA, REPORTAN UNA VÍCTIMA MORTAL Y ALUMNOS HERIDOS

Las autoridades confirmaron que el estudiante fallecido fue identificado como Ian Cabrera, de 13 años. La información fue dada a conocer durante una conferencia de prensa encabezada por funcionarios enviados por el gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro. La policía indicó que el agresor realizó entre cuatro y cinco disparos, uno de los cuales resultó fatal. Otros dos alumnos, de 13 y 15 años, resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital en la ciudad de Rafaela. Uno de ellos se reportó en estado grave debido a heridas en el cuello y el rostro. Sin embargo, algunos medios señalan que la cifra aumentaría a 8 personas heridas.

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DETIENEN A AGRESOR QUE PROTAGONIZÓ BALACERA EN ESCUELA DE ARGENTINA De acuerdo con testimonios iniciales, el atacante extrajo una escopeta de un estuche de guitarra mientras los estudiantes esperaban el izamiento de la bandera en un patio interno del plantel. Posteriormente realizó cinco disparos. Según reportó el diario La Nación, al momento de su detención el adolescente se rió y afirmó que buscaba atacar a más personas. El tirador fue reducido por un asistente escolar que se abalanzó sobre él y logró sujetarlo del cuello hasta que fue detenido por las autoridades. Tras ser controlado, el joven fue puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica. La policía local inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y el origen del arma utilizada. AUTORIDADES LOCALES ALERTARON SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR El presidente comunal de San Cristóbal, Marcelo Andreychuk, se pronunció tras el hecho y advirtió sobre situaciones de violencia en centros educativos. En declaraciones al canal TN, señaló: “Venimos denunciando hace tiempo que hay mucha violencia en las instituciones escolares. Siempre pedimos ayuda a la Provincia por la violencia y el tema de las drogas. Pero toda la provincia necesita ayuda y más fuerzas de seguridad”.

INVESTIGACIÓN SE MANTIENE EN CURSO Las autoridades provinciales desplegaron una comitiva de funcionarios en la zona para dar seguimiento al caso y brindar asistencia. Mientras tanto, continúan las diligencias para esclarecer el móvil del ataque, así como para determinar responsabilidades relacionadas con el ingreso del arma al plantel. El hecho generó movilización de cuerpos de seguridad y servicios de emergencia, que acudieron al establecimiento educativo para atender a los heridos y asegurar el área. La investigación permanece abierta.

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