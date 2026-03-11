Tornados dejan dos muertos y casas dañadas en Illinois e Indiana; llegan más tormentas

KANKAKEE.-Fuertes tormentas generaron tornados que mataron al menos a dos personas en el noroeste de Indiana y arrasaron edificios en Illinois.

De acuerdo a las autoridades la tormenta generó un tornado que mató a una pareja de ancianos en su vivienda en Lake Village, en el noroeste de Indiana, informó el forense del condado de Newton, Scott McCord. Sus nombres no se han dado a conocer.

Varias tormentas eléctricas supercelulares se desplazaron por el norte de Illinois y el noroeste de Indiana desde el martes, incluida una responsable de al menos cuatro tornados, según la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Chicago.

Por su parte el servicio meteorológico informó que equipos están determinando la intensidad y el número de tornados y que partes de Illinois, Indiana, Kentucky y Ohio permanecen bajo alerta de tornado el miércoles.

Al menos 70 postes de servicios públicos fueron derribados y muchas carreteras eran intransitables, informaron las autoridades del condado Newton.

Laurie Postma, portavoz del Departamento de Bomberos Voluntarios de Lake Township, indicó que la tormenta hirió a menos de 10 personas en Lake Village. Cothran dijo el miércoles que no se han reportado otras lesiones significativas, pero que las operaciones de búsqueda y rescate continúan.

Lake Village está a unos 95 kilómetros (60 millas) al sureste de Chicago y a 40 kilómetros (25 millas) al oeste del condado de Kankakee, Illinois, donde al menos un tornado impactó el martes por la noche.

Unos 4 mil 300 clientes en Lake Village y comunidades cercanas estaban sin electricidad a última hora de la mañana del miércoles, una cifra menor que los más de 11 mil clientes en el punto máximo de la tormenta, informó Northern Indiana Public Service Co.