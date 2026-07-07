Tornados y tormentas en el centro de China dejan al menos 11 muertos

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    Tornados y tormentas en el centro de China dejan al menos 11 muertos
    En esta imagen publicada por Xinhua News Agency, rescatistas trabajan en un centro logístico afectado por un tornado en el distrito de Huangzhou, ciudad de Huanggang, en la provincia china de Hube. AP.

Un inusual tornado EF2 barrió la ciudad de Huanggang, donde varios edificios resultaron dañados

BEIJING.-Al menos 11 personas murieron y cientos más resultaron heridas después de que varios tornados azotaran una provincia del centro de China, informó el martes la prensa estatal.

Varias zonas del este de la provincia de Hubei fueron golpeadas por tormentas eléctricas la noche del lunes y el mal tiempo afectaba a 14 mil 600 personas, informó la agencia oficial de noticias Xinhua. Más de 330 personas resultaron heridas y una estaba desaparecida, mientras que más de 20 viviendas se derrumbaron y otras más de 4 mil 800 sufrieron daños, indicó.

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Una empresa de logística y un complejo de almacenes fueron duramente afectados; varios camiones fueron levantados y desplazados por vientos hasta de 30 metros (98 pies), reportó Xinhua.

Un video publicado por Shanghai Daily en X parecía mostrar a algunas personas en la planta baja de un edificio gritando mientras los fuertes vientos abrían a la fuerza las puertas de vidrio, haciendo añicos una de ellas.

Los tornados suelen registrarse en provincias del sur y costeras como Guangdong y Jiangsu, según China Weather News, que depende de la Administración Meteorológica de China.

Son poco frecuentes en la provincia de Hubei y múltiples factores, incluidos los remanentes de la tormenta tropical Maysak, contribuyeron a los que golpearon la región la noche del lunes, declaró el experto meteorológico Wang Xiaoling al periódico Hubei Daily.

En el sur de China, funcionarios informaron que cuatro personas habían muerto en la ciudad de Hengzhou y otras ocho estaban desaparecidas, mientras lluvias récord asociadas a Maysak provocaban inundaciones generalizadas en la región de Guangxi, reportó Xinhua.

Más de 53 mil personas han sido evacuadas en Hengzhou, y otras 8 mil fueron evacuadas en el condado de Binyang, señaló Xinhua.

Guangxi emitió una alerta roja, el nivel más alto, por inundaciones el martes. Los niveles de los ríos subieron hasta 7.5 metros (24 pies) por encima de los niveles de advertencia, según Xinhua.

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