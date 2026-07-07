Golpean aranceles costos de importación de China; pero frena inflación en México

La estimación del banco muestra que, por cada punto porcentual que aumentó el arancel, el precio al consumidor subió apenas dos centésimas de punto porcentual más que el de productos comparables, un efecto que resulta estadísticamente indistinguible.

El incremento de aranceles aplicado por México a partir de este año ha elevado los costos de importación, principalmente para productos provenientes de China; sin embargo, hasta ahora el efecto sobre los precios que pagan los consumidores mexicanos ha sido marginal, de acuerdo con un análisis de Banamex publicado el pasado 2 de junio.

El Gobierno federal gravó este año mil 463 fracciones arancelarias —equivalentes al 8.6 por ciento de las importaciones provenientes de países sin tratado de libre comercio— con tasas de entre el 5 y el 50 por ciento. La medida elevó el arancel promedio del 16 al 28 por ciento y tuvo como objetivos principales sustituir importaciones, proteger la producción nacional y recaudar alrededor de 30 mil millones de pesos al año. Con esta disposición, los países más afectados fueron China, Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia, Tailandia y Turquía.

Los expertos de Banamex subrayaron que el llamado “muro arancelario” ha impactado más a las cadenas productivas que a la inflación general. Cabe recordar que estos aranceles se introdujeron de forma gradual: comenzaron en 2023 con el acero, continuaron en 2024 con la industria pesada y los textiles, por lo que cuando entró en vigor el nuevo decreto, 631 de las mil 463 fracciones ya se encontraban gravadas.