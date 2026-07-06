¡Se sabía! Confirma Televisa a Ernesto Laguardia como habitante de ‘La Casa de los Famosos México’

Las pistas eran claras, las sospechas crecían y finalmente se confirmó que Ernesto Laguardia es el primer habitante de la cuarta temporada del reality show ‘La Casa de los Famosos México’, por lo que la cuenta regresiva para el estreno ya comenzó.

La noche del lunes, Galilea Montijo fue la encargada de darle la bienvenida al exconductor de Hoy y presentarlo oficialmente, luego de que desde la tarde se filtraran por error su imagen y su nombre como parte del programa producido por Rosa María Noguerón.

“Tengo muchísima ilusión de este experimento personal y para todo el público. Ahora sí que #TeamLaguardia”, dijo entre risas y muy emocionado el actor, recordado por su participación en Amor Real, durante la transmisión realizada por VIX, Televisa y las redes sociales del programa.