¡Se sabía! Confirma Televisa a Ernesto Laguardia como habitante de ‘La Casa de los Famosos México’
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El actor y exconductor de Hoy fue presentado oficialmente por Galilea Montijo como el primer habitante de la nueva temporada del reality
Las pistas eran claras, las sospechas crecían y finalmente se confirmó que Ernesto Laguardia es el primer habitante de la cuarta temporada del reality show ‘La Casa de los Famosos México’, por lo que la cuenta regresiva para el estreno ya comenzó.
La noche del lunes, Galilea Montijo fue la encargada de darle la bienvenida al exconductor de Hoy y presentarlo oficialmente, luego de que desde la tarde se filtraran por error su imagen y su nombre como parte del programa producido por Rosa María Noguerón.
“Tengo muchísima ilusión de este experimento personal y para todo el público. Ahora sí que #TeamLaguardia”, dijo entre risas y muy emocionado el actor, recordado por su participación en Amor Real, durante la transmisión realizada por VIX, Televisa y las redes sociales del programa.
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Galilea Montijo encabezó esta primera revelación; sin embargo, será el resto del equipo de conductores el que continúe con esta dinámica mediante la cual se dará a conocer al elenco completo que competirá por un premio de 4 millones de pesos.
“En cuanto a mí, van a tener mucha diversión, sinceridad y, para todos los que decían que me enojaba, ya van a ver”, comentó entre risas el actor de Quinceañera.
Montijo, notablemente conmovida por la participación de su excompañero de Hoy, le deseó el mayor de los éxitos.
”Ya sabes que te quiero mucho. Toda la suerte del mundo, diviértete mucho”, expresó la conductora.
Laguardia fue durante muchos años uno de los conductores titulares del matutino Hoy. Además, ha formado parte de los elencos de exitosas telenovelas como Corona de Lágrimas, La Antorcha Encendida, Alborada, Amanecer, Amigos x Siempre y muchas más.
Este martes se revelará la segunda habitante, y según las pistas apunta a una de las más populares creadoras de contenido: Karina Torres, una de las amigas más cercanas de Wendy Guevara, de ser cierto su revelación será a las 20:28 horas de este martes por las mismas señales que el lunes.