$!Pide ‘El Mayo’ Zambada a EU pasar sus últimos años en prisión médica por su estado de salud

El documento, firmado por el abogado Frank A. Pérez , sostiene que Zambada, de 76 años , enfrenta diversas enfermedades crónicas y progresivas asociadas con su edad. Por ello, solicita que el Buró Federal de Prisiones (BOP) considere su traslado a una instalación preparada para atender sus necesidades médicas durante el resto de su condena.

Ismael “ El Mayo ” Zambada , uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa , solicitó a una corte federal de Estados Unidos ser recluido en un centro penitenciario con capacidad médica en lugar de una prisión de máxima seguridad. La petición fue presentada ante el juez Brian M. Cogan , de la Corte del Distrito Este de Nueva York, mediante un memorando de sentencia elaborado por su defensa.

La defensa aclara que la petición no busca un trato preferencial ni una reducción de la pena. El objetivo es que el capo reciba atención médica adecuada dentro del sistema penitenciario federal, manteniendo la sentencia de cadena perpetua que aceptó tras declararse culpable.

LA DEFENSA DESTACA QUE EVITÓ UN JUICIO FEDERAL

Uno de los principales argumentos expuestos por los abogados es la conducta procesal de “El Mayo” Zambada. Según el memorando, desde el inicio del proceso instruyó a su defensa para informar a la fiscalía que aceptaría su responsabilidad, evitando un juicio que habría implicado meses de audiencias, decenas de testigos y un elevado gasto para el sistema judicial estadounidense.

El documento señala que el acusado no presentó recursos, no interpuso mociones previas al juicio, no intentó negociar una reducción de condena mediante cooperación y renunció a cualquier apelación posterior. Además, aceptó su responsabilidad en los dos expedientes penales abiertos en su contra.

Durante la audiencia en la que formalizó su declaración de culpabilidad, Zambada expresó públicamente su arrepentimiento. En su declaración reconoció: “Reconozco el grave daño que las drogas ilegales han causado al pueblo de los Estados Unidos, de México y de otros lugares. También reconozco el costo humano de la violencia y la ilegalidad en que incurrió mi organización criminal”.

EL CONTRASTE CON EL CASO DE “EL CHAPO” GUZMÁN

La defensa comparó el proceso judicial de Zambada con el de su antiguo socio, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, quien enfrentó uno de los juicios por narcotráfico más extensos en la historia reciente de Estados Unidos.

Mientras Guzmán negó las acusaciones y fue sometido a un juicio que se prolongó durante varios meses con más de 50 testigos, la representación legal de Zambada sostiene que su cliente evitó un procedimiento complejo que habría requerido importantes recursos humanos, económicos y de seguridad.

Pese a las diferencias en la estrategia legal, la defensa reconoce que ambos recibirán la misma condena de cadena perpetua, motivo por el cual considera que la recomendación de una prisión con atención médica sería un elemento compatible con las condiciones de salud del acusado y con la legislación estadounidense.

LA CARTA REVELA CÓMO LLEGÓ A ESTADOS UNIDOS

El memorando también describe las circunstancias que precedieron a la captura de “El Mayo” Zambada. Según la versión presentada por la defensa, el 25 de julio de 2024 fue convocado con el argumento de participar como mediador en un conflicto político en Sinaloa.

La carta afirma que durante ese encuentro fue golpeado, encapuchado, inmovilizado y trasladado a una pista aérea privada, donde posteriormente fue subido a un avión y sedado antes de aterrizar en territorio estadounidense. La defensa señala que la entrega fue realizada por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, quien posteriormente reconoció esos hechos dentro de su propio proceso judicial.

Desde su ingreso al sistema penitenciario federal, Zambada ha permanecido bajo las Medidas Administrativas Especiales (SAMs), un régimen de aislamiento altamente restrictivo. Su defensa afirma que durante ese periodo nunca presentó quejas ni solicitó cambios en las condiciones de reclusión.