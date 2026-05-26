Tragedia en Seúl: tres muertos por el colapso de un puente en demolición

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    Tragedia en Seúl: tres muertos por el colapso de un puente en demolición
    Bomberos y rescatistas surcoreanos tratan de buscar entre los escombros después de que un paso elevado se derrumbara parcialmente cuando se estaba desmontando en Seúl, Corea del Sur. AP.

Las víctimas fallecieron luego de ser aplastadas por los restos de la edificación que se desplomó en segundos

SEÚL.- Un trágico accidente se registró en la capital surcoreana cuando un paso elevado, que había sido construido hace varias décadas, se derrumbó parcialmente el martes, causando la muerte de tres personas y lesiones a otras tres, según informaron los bomberos.

De acuerdo a Lee Jong-woon, funcionario del Cuartel de Bomberos del Distrito Seodaemun de Seúl, los hechos ocurrieron durante una inspección de seguridad después de que los trabajadores detuvieran las labores de demolición al notar que una parte de la estructura se había hundido ligeramente mientras se cortaban losas de concreto.

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Las víctimas quedaron aplastadas por escombros y otros restos después de que una sección del tablero del puente se desplomara de repente, señalaron las autoridades.

De las 12 personas que se encontraban en el lugar, las otras seis lograron ponerse a salvo antes de que ocurriera el accidente.

Tras el accidente la policía y los servicios de emergencia cortaron el tránsito alrededor del lugar, donde vigas de acero retorcidas y losas de concreto hechas añicos colgaban de forma precaria del borde del paso elevado.

También cayeron escombros sobre una vía férrea cercana, lo que obligó a Korea Railroad Corp. a suspender algunos trayectos hacia la Estación de Seúl.

La demolición del paso elevado, de 335 metros de largo y 14.9 metros de ancho, construido en 1966, comenzó en agosto del año pasado y estaba previsto que las obras de demolición finalizara a principios de junio de este año.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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