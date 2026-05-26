Tragedia en Seúl: tres muertos por el colapso de un puente en demolición

SEÚL.- Un trágico accidente se registró en la capital surcoreana cuando un paso elevado, que había sido construido hace varias décadas, se derrumbó parcialmente el martes, causando la muerte de tres personas y lesiones a otras tres, según informaron los bomberos.

De acuerdo a Lee Jong-woon, funcionario del Cuartel de Bomberos del Distrito Seodaemun de Seúl, los hechos ocurrieron durante una inspección de seguridad después de que los trabajadores detuvieran las labores de demolición al notar que una parte de la estructura se había hundido ligeramente mientras se cortaban losas de concreto.

TE PUEDE INTERESAR: Un pasajero español del MV Hondius da positivo por hantavirus tras ser evacuado del crucero

Las víctimas quedaron aplastadas por escombros y otros restos después de que una sección del tablero del puente se desplomara de repente, señalaron las autoridades.

De las 12 personas que se encontraban en el lugar, las otras seis lograron ponerse a salvo antes de que ocurriera el accidente.

Tras el accidente la policía y los servicios de emergencia cortaron el tránsito alrededor del lugar, donde vigas de acero retorcidas y losas de concreto hechas añicos colgaban de forma precaria del borde del paso elevado.

También cayeron escombros sobre una vía férrea cercana, lo que obligó a Korea Railroad Corp. a suspender algunos trayectos hacia la Estación de Seúl.

La demolición del paso elevado, de 335 metros de largo y 14.9 metros de ancho, construido en 1966, comenzó en agosto del año pasado y estaba previsto que las obras de demolición finalizara a principios de junio de este año.