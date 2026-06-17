Tras acuerdo de paz entre Irán y EU, libaneses regresan a sus casas en ruinas

LÍBANO- A partir de las primeras horas del martes, Aida Jleilati y su hija escarbaron entre el montón de escombros que alguna vez fue su hogar en la ciudad de Nabatiye, en el sur del Líbano, recogiendo algunas de sus pertenencias que sobrevivieron a un ataque aéreo israelí de finales de mayo. Ellas estaban entre el goteo de residentes que regresaron a la ciudad para revisar sus viviendas tras el anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a su guerra. Funcionarios iraníes han insistido en que el acuerdo implica también el fin de la guerra entre Israel y el grupo libanés Hezbollah.

Aunque los combates en el sur del Líbano no han cesado, los ataques han sido más limitados desde que se alcanzó el acuerdo y muchas personas desplazadas de la zona han aprovechado la oportunidad para revisar sus casas. Jleilati y su hija de 22 años, Sukaina al-Muhtadi, vivían en el primer piso de un edificio de tres plantas compuesto por seis apartamentos que se derrumbó como resultado del ataque aéreo. CIUDAD SOMETIDA A INTENSOS BOMBRDEOS Y ATAQUES AÉREOS Jleilati logró sacar la mayor parte del equipo de buceo de su esposo, además de algo de ropa, mientras que la principal esperanza de su hija era encontrar un álbum que tenia fotos de cuando ella era niña. “¿Qué puedo decir? Todo lo que hemos reunido en nuestra vida se ha perdido”, manifestó Jleilati, añadiendo que se enteraron de que su casa había sido destruida el 26 de mayo, cuando al-Muhtadi vio el edificio destruido en una plataforma de redes sociales. Desde los primeros días de la más reciente guerra entre Israel y Hezbollah, la antigua ciudad de Nabatiye ha sido sometida a intensos ataques que han matado y herido a decenas de personas.

El otrora bullicioso mercado de Nabatiye sufrió una destrucción generalizada y el martes excavadoras retiraban escombros y restos mientras algunas personas regresaban tras el anuncio del acuerdo. Jleilati y otros residentes de la ciudad no están seguros de si la tregua durará, ya que los altos el fuego anteriores, que entraron en vigor por primera vez el 17 de abril, han sido frágiles, con Israel y Hezbollah continuando sus ataques. En las últimas semanas, tropas israelíes han avanzado profundamente en el sur del Líbano, llegando a unos 4 kilómetros (2.5 millas) al sureste de la ciudad, que ha sido un centro comercial durante siglos. Es famosa por su mercado de los lunes, cuando residentes de aldeas cercanas acuden a vender productos en la ciudad. LA IMPORTANCIA DE NABATIYE A TRAVÉS DE LOS SIGLOS Desde que se creó el Estado del Líbano en 1920 tras la caída del Imperio otomano, Nabatiye y sus alrededores han sido un centro de actividades religiosas y culturales, con clérigos chiíes que mantienen fuertes vínculos con las ciudades santas chiíes de Najaf y Karbala, en el Irak actual.

Históricamente, Nabatiye fue la capital de la región de Jabal Amel, de mayoría chií, desde donde algunos eruditos religiosos viajaron a Irán en el siglo XVI y ayudaron a sus gobernantes safávidas a convertir a gran parte de la población iraní al islam chií. Nabatiye también es un centro donde los libaneses chiíes conmemoran el Ashura, un día solemne que recuerda el martirio en el siglo VII del imán Hussein, nieto del profeta Mahoma. El periodo de duelo de 10 días, que culmina el décimo día del mes musulmán de Muharram, comienza el miércoles. DESTRUCCIÓN GENERALIZADA MIENTRAS LOS COMBATES ARRECIAN En el centro de Nabatiye, Kamel al-Kamel, de 75 años, miraba con estupor su enorme negocio, compuesto por un supermercado y una tostadora de café, reducido a cenizas, mientras el edificio centenario que lo albergaba se desmoronaba. Caminando con la ayuda de un bastón, al-Kamal estimó sus pérdidas en 2.5 millones de dólares. Señaló que, a diferencia de guerras anteriores que ha vivido, desde la guerra civil de 15 años que estalló en 1975 hasta la invasión israelí del Líbano en 1982 y varios duelos entre Israel y Hezbollah, la más reciente ha sido la peor. “Gracias a Dios seguimos vivos”, expresó, y añadió que lloró al entrar en Nabatiye el jueves.