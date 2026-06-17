El acuerdo, filtrado a CNN: un texto “vago” de 14 puntos para la paz entre Irán y EU

Además, Irán reitera su compromiso de que “nunca fabricará armas nucleares”, aunque el texto para poner fin a la guerra no ofrece detalles sobre las reservas de uranio enriquecido de Irán, informó la cadena estadounidense.

WASHINGTON- El memorando de entendimiento que Irán y Estados Unidos planean formalizar este viernes en Suiza contiene 14 puntos con un lenguaje “genérico” y “vago” en el que consta la reapertura de Ormuz y exenciones a las sanciones impuestas a Teherán, según la cadena CNN, que ha tenido acceso al borrador.

Según la CNN, el compromiso de Teherán a no hacerse con armas nucleares es similar al expresado en el anterior acuerdo, conocido como Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA por sus siglas en inglés), que firmó el expresidente de EE.UU., Barack Obama, y que suspendió Trump en 2018.

El acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán, que ya fue firmado el pasado domingo de forma virtual, sugiere que Teherán podría acceder a fondos por valor de 300 mil millones de dólares “si cumple con los compromisos relativos a su programa nuclear en futuras negociaciones”, añade la cadena.

El presidente estadounidense, Donald Trump, negó este miércoles desde Évian (Francia) que el documento incluya un fondo de inversión de 300 mil millones de dólares para la reconstrucción de Irán o el levantamiento de sanciones.

También advirtió a Irán de que el texto acordado “no es definitivo” y de que él podría decidir en algún momento que “no le gusta”, y aseguró que si Teherán “no se comporta”, volverá a “lanzar bombas justo en medio de sus cabezas”.

Trump consideró que nadie como él ha sido tan “duro” con Irán: “Esto debería haber sido hecho por Clinton y por Barack Hussein Obama. Debería haber sido hecho por Biden, por Bush. Podría haber sido hecho por mucha gente. Esto lleva pasando desde 47 años”, dijo en referencia a sus predecesores.

El presidente de EE.UU., que participa en la cumbre G7 en Évian, insinuó que presentará él mismo en rueda de prensa el texto antes de la firma del viernes y lo leerá “palabra por palabra” para evitar malinterpretaciones.

El pasado domingo 14 de junio, fecha del cumpleaños de Trump, el mandatario estadounidense anunció un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

Tras meses de negociaciones y un frágil cese de hostilidades, alcanzado el 8 de abril, el actual memorando abriría la puerta a 60 días de conversaciones en torno al acuerdo nuclear para asentar una paz duradera en Oriente Medio.

La Casa Blanca todavía no ha confirmado oficialmente quién asistirá a la firma oficial del acuerdo, programada para este viernes en complejo turístico de Bürgenstock, una exclusiva localidad de montaña en el centro de Suiza.