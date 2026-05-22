Tras acusación de Estados Unidos, ¿qué podría pasar con Raúl Castro?

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Desde que fue acusado por fiscales federales de EU de asesinato y conspiración, muchos se preguntan si el líder revolucionario podría correr la misma suerte que Maduro

Internacional
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LA HABANA- Miles de cubanos se congregaron el viernes en un mitin de desagravio al expresidente Raúl Castro luego de que Estados Unidos emitiera una orden de captura en su contra en una escalada de la tensión entre la isla y el vecino país.

Con banderas cubanas y carteles con fotografías de Castro los manifestantes se instalaron en la Tribuna Antiimperialista frente a la embajada estadounidense en La Habana.

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El exgobernante fue acusado esta semana de asesinato y conspiración por el derribo de dos avionetas de la organización de exiliados Hermanos al Rescate en 1996. Castro no estuvo presente en el encuentro.

El objetivo de la convocatoria fue “condenar el acto despreciable e infame del Departamento de Justicia” contra Castro, dijo un locutor en medio de los gritos de “¡Viva Raúl!”.

Encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel y su primer ministro Manuel Marrero, el acto contó con la plana mayor del gobierno así como algunos miembros de la familia del líder socialista.

“No es la primera vez que pasan cosas similares”, dijo a periodistas su Mariela Castro. Las acusaciones son “mentiras que dan vergüenza”.

“Estoy respaldando las ideas de nuestro líder Raúl Castro”, comentó Vivian Alonso Molinet, quien había llegado a la concentración antes del amanecer. Castro es “un paradigma, es un símbolo, es la historia viva de Cuba”.

Desde que Raúl Castro fue acusado por fiscales federales de Estados Unidos de asesinato y conspiración, muchos se preguntan si el líder revolucionario podría correr la misma suerte que el venezolano Nicolás Maduro.

$!Raúl Castro ondea una bandera nacional cubana durante un desfile del Primero de Mayo en la Plaza de la Revolución en La Habana, 1 de mayo de 2025.
Raúl Castro ondea una bandera nacional cubana durante un desfile del Primero de Mayo en la Plaza de la Revolución en La Habana, 1 de mayo de 2025. AP/Ramon Espinosa

“Esperamos que se presente aquí por voluntad propia o de otra manera”, dijo el secretario de Justicia, Todd Blanche.

Castro, de 94 años, era ministro de Defensa de su fallecido hermano y expresidente Fidel Castro cuando en 1996 exiliados residentes en Florida comenzaron a realizar incursiones a la isla. Desde ese cargo ordenó el derribo de dos aeronaves que según Cuba violaban su espacio aéreo y que de acuerdo con Blanche estaban tripuladas por civiles desarmados en misiones humanitarias.

“Estados Unidos ciertamente posee la capacidad militar para capturar a Raúl Castro tal como capturaron a Maduro, aunque probablemente resultaría más costoso”, dijo a The Associated Press William LeoGrande, politólogo de la American University en Washington.

La madrugada del 3 de enero en una sorpresiva operación militares estadounidenses detuvieron en Caracas a Maduro y a su esposa y los trasladaron a Nueva York. Ambos habían sido acusados antes por fiscales de esa ciudad de cargos de narcotráfico.

Tras la captura de Maduro, un cercano aliado de Cuba, Donald Trump impuso un cerco energético a la isla que agudizó la crisis de una economía agobiada por décadas de sanciones de Estados Unidos.

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Para LeoGrande, el objetivo de la acusación contra Castro “es dar un paso más en la escalada de la campaña de presión que Trump y (el secretario de Estado Marco) Rubio han estado librando contra Cuba”.

UN LÍDER DE PERFIL DISCRETO

Castro tomó la presidencia interina de la isla tras la enfermedad de su hermano Fidel en 2008 y hasta 2018 cumplió dos mandatos propios. En 2014 encabezó un histórico acercamiento con Estados Unidos bajo el gobierno de Barack Obama.

Como ministro y presidente sus actividades siempre transcurrieron en la mayor discreción. Nada de agendas, actos protocolares o reuniones públicas.

Poco se conoce de su vida privada, salvo que se casó con la guerrillera Vilma Espín con quien tuvo cuatro hijos en la década de 1960.

Reside oficialmente al oeste de La Habana y desde que se retiró se ha dedicado a recibir a invitados especiales, siempre vestido con un uniforme militar verde olivo.

$!Miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias portan retratos del expresidente Raúl Castro durante una manifestación en su apoyo en La Habana.
Miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias portan retratos del expresidente Raúl Castro durante una manifestación en su apoyo en La Habana. Ramon Espinosa / AP Photo/Ramon Espinosa

La última vez que se lo vio en público fue el 1 de mayo rodeado de decenas de miles de personas que asistían a una manifestación por el Día del Trabajador en el malecón de La Habana.

Castro se mantuvo erguido bajo el sol incluso cuando algunas personas se desmayaron antes de que comenzara el evento. Detrás de él estaba su equipo de seguridad liderado por su nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo”.

Rodríguez Castro es hijo de su primogénita Debora y del fallecido general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, quien fue su mano derecha y dirigió GAESA, un poderoso emporio militar empresarial también sancionado por Estados Unidos.

“El Cangrejo” ha participado en conversaciones recientes entre dirigentes cubanos y estadounidenses, incluida una de la semana pasada con el director de la CIA, John Ratcliffe.

SIN CERTEZAS SOBRE EL PROCESO

No está claro de inmediato qué pasará con Castro tras los cargos impuestos por Estados Unidos.

El gobierno cubano condenó rápidamente la acusación mientras se prepara para celebrar el viernes un mitin público en su honor convocado por la Unión de Jóvenes Comunistas.

$!El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, segundo desde la izquierda, y el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, en el centro, La Habana, Cuba.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, segundo desde la izquierda, y el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, en el centro, La Habana, Cuba. AP/Ramon Espinosa

Los expertos concuerdan en que aunque no ocupa un cargo formal, Castro es un hombre respetado por el gobierno de Miguel Díaz-Canel y por el gobernante Partido Comunista.

“Aún conserva influencia y la cúpula dirigente solicita su opinión sobre las decisiones importantes, pero no dirige el gobierno en el día a día”, dijo LeoGrande.

Sin embargo, aclaró el analista, si fuera capturado en una operación militar estadounidense “eso no alteraría el funcionamiento del gobierno, a diferencia de lo que ocurrió en Venezuela”.

Castro no es ajeno a la cárcel. En junio de 1953 fue arrestado en Cuba tras ser acusado de rebelión armada. Fue condenado a 13 años de prisión y liberado en mayo de 1955 tras una amnistía. Posteriormente partió a México y ayudó a organizar la revolución.

Por Andrea Rodríguez, The Associated Press.

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