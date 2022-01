Tras el robo de fotos desnuda, senadora de Florida promueve ley para castigar este delito

Lo peor es que, durante la investigación, Lauren Book se enteró de que las imágenes habían sido compradas y comercializadas en línea desde 2020.

“Odio que me haya pasado esto”, menciona Book a The Associated Press en una entrevista. “Lo odio, lo odio, lo odio, lo odio, lo odio. Pero lo acepto, porque sé que puedo hacer algo al respecto”, añade.

En respuesta a esta situación Book está promoviendo una nueva ley para intentar evitar que otros sean víctimas. Este proyecto de ley presentado por la senadora demócrata, tuvo su primera audiencia en comisiones. Con esta propuesta reforzaría la ley de difusión no consentida de imágenes privadas por venganza en Florida, convirtiendo en delito grave la compra, venta o comercio de imágenes sexuales explícitas robadas del teléfono de alguien o de otros dispositivos digitales. También transformaría en delito grave la difusión de imágenes sexuales explícitas alteradas o creadas, conocidas como deepfakes. La Comisión de Justicia Penal del Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley.