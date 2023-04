Tras la audiencia de instrucción de cargos a Trump, podrían pasar meses para que inicie el juicio

Los abogados de ambas partes pueden presentar mociones para pedirle al juez que no permita que algunas pruebas sean usadas en el juicio , y las audiencias relacionadas con esas mociones pueden retrasar aún más el juicio.

Los fiscales pueden solicitar una extensión de hasta 30 días en circunstancias excepcionales . También pueden solicitar una orden de protección para divulgar información y los nombres de los testigos hasta el juicio, aunque los jueces no están obligados a concederla .

Nueva York- El juicio podría programarse para dentro de varios mese s —y no hay garantía de que vaya a haber uno —, ya que se espera que los fiscales y los abogados de Trump discutan el fondo del caso y qué evidencia presentarán al jurado.

Los abogados de Trump también podrían solicitar un juicio sin jurado, en el que no habría jurado y todo estaría en manos del juez .

Pero Trump ha dicho que no cree que tendría un juicio justo en Manhattan, que es abrumadoramente liberal y donde fue muy impopular durante su presidencia.

No está claro si los abogados de Trump seguirán esa estrategia , y Tacopina dijo fuera del tribunal que era “prematuro” especular.

Entre los posibles motivos de una moción de desestimación están las afirmaciones de que los cargos prescribieron (lo cual limita el tiempo que puede transcurrir entre la comisión de un delito y la formulación de cargos) o que la fiscalía no ha actuado con debida diligencia .

Estas son las respuestas a algunas preguntas clave que han surgido a raíz de los acontecimientos del martes:

P. ¿De qué se acusa a Trump?.

R. Las acusaciones se remontan a un pago de 130.000 dólares por silencio que Michael Cohen, el solucionador de Trump, le hizo a la actriz porno Stormy Daniels en los últimos días de la campaña de 2016. El pago, que Cohen dijo que hizo por orden de Trump, acalló la historia de una relación sexual que ella dice haber tenido con Trump.

Estando en la presidencia, Trump le reembolsó ese dinero a Cohen y ahí es donde el fraude entró en acción, dicen los fiscales.

En los registros internos, la empresa de Trump clasificó el reembolso a Cohen como gastos legales, en alusión a un acuerdo de retención. Sin embargo, los fiscales afirman que no hubo tales gastos y que el acuerdo de retención era ficticio.

Esos registros sustentan los 34 cargos de falsificación de registros empresariales: 11 cargos implican los cheques, 11 se centran en las facturas mensuales que Cohen presentó a la empresa y 12 tratan de entradas en el libro mayor del fideicomiso de Trump.

P. ¿Por qué es un delito grave?

R. Falsificar registros empresariales puede ser tipificado como delito menor. Para elevarlo a delito grave, el fiscal Alvin Bragg debe demostrar que la “intención de defraudar” de Trump estaba al servicio de un segundo delito.

En este caso, no está claro si Bragg ha llegado a un acuerdo sobre los detalles de ese segundo delito. Durante una rueda de prensa tras la comparecencia, Bragg mencionó una serie de posibles delitos subyacentes, entre los que destaca la violación de una ley electoral estatal que prohíbe cualquier confabulación para promover “la elección de una persona a un cargo público por medios ilícitos”.

P. ¿Los fiscales necesitan condenar a Trump por un segundo delito?

R. No. Solo deben demostrar que hubo intención de “cometer u ocultar” un segundo delito. Los fiscales no tienen que acusar a Trump de ningún delito secundario, ni demostrar que lo cometió. Pero los fiscales aún no han definido en qué delito o delitos piensan basarse para elevar los cargos a nivel de delito grave.