Tras los ataques, Pete Hegseth asegura que han conseguido un cambio de régimen en Irán

Internacional
/ 2 marzo 2026
    Tras los ataques, Pete Hegseth asegura que han conseguido un cambio de régimen en Irán
    El secretario de Defensa de Estados Unidos Pete Hegseth da una conferencia de prensa en el Pentágono en Washington. AP/Mark Schiefelbein
EFE
por EFE

Ataques
Bombardeos
Guerras

Irán

Donald Trump

El secretario de Guerra de Estados Unidos instó a los iraníes a aprovechar “esta increíble oportunidad” para lograr un cambio de gobierno

WASHINGTON- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que la operación militar ordenada por el presidente, Donald Trump, contra Irán ha logrado un cambio en el régimen de ese país y aseguró que estos ataques no son similares a los de Irak, ni se volverá un conflicto “interminable”.

Hegseth indicó que la operación ‘Furia Épica’, iniciada el sábado y saldada con la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, es la “más letal, más compleja y más precisa de la historia”.

TE PUEDE INTERESAR: La caída del ayatolá da pie a una peligrosa incertidumbre

”Esta no es una guerra de cambio de régimen, pero con seguridad el régimen ha cambiado y el mundo es mejor por eso”, agregó el jefe del Pentágono en la primera rueda de prensa de la Administración desde el inicio del operativo.

Hegseth instó a los iraníes a aprovechar “esta increíble oportunidad” para lograr un cambio de gobierno. “El presidente Trump ha sido claro: ahora es su momento. Fuerzas de seguridad iraníes, elijan sabiamente”, animó.

Insistió en que los ataques son realizados “con precisión, de forma abrumadora”, y agregó que a medida que avanza el conflicto, las capacidades de EE.UU. “se fortalecen y las de Irán se debilitan”.

Además, reiteró que Washington respondió a las amenazas de Teherán cuando pedía la “muerte de EE.UU.” y añadió que aunque no iniciaron el conflicto, las fuerzas estadounidenses lo “van a terminar”.

”Nosotros marcamos los términos de esta guerra de principio a fin. Nuestras ambiciones no son utópicas. Son realistas”, advirtió Hegseth, quien reiteró que Trump y su Gabinete “se desvivieron” por conseguir una salida diplomática, pero que Teherán daba largas para “ganar tiempo para recargar sus arsenales de misiles”.

”Esto no es Irak. Esto no es interminable. (...) Esto es todo lo contrario. Esta operación es una misión clara, devastadora y decisiva: destruir la amenaza de los misiles, destruir la Armada, nada de armas nucleares”, dijo.

En la misma rueda de prensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., Dan Caine, aseguró que las operaciones militares contra Irán “llevarán algo de tiempo” para alcanzar los objetivos, requerirán “trabajo penoso” y esperan nuevas bajas entre sus tropas.

Caine ofreció más detalles sobre la operación ‘Furia Épica’, la que inició con la autorización de Trump “a las 15:38 del viernes 27 de febrero” para que el Centcom comenzara los ataques.

”A las 9:45 a. m., hora local de Teherán, al amanecer en el área de Responsabilidad del Comando Central, el cielo se iluminó”, durante lo que el jefe militar estadounidense calificó como “una oleada sincronizada” de cazas, navíos de combate y equipos no tripulados.

Estados Unidos confirmó este lunes que un cuarto militar murió a causa de las heridas recibidas durante los “ataques iniciales” de la operación ‘Furia Épica’, lanzada para acabar con el régimen iraní.

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

