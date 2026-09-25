A BORDO DEL AVIÓN PAPAL.-El papa León XIV dijo el viernes a reporteros que eran bienvenidos a cubrirlo, al tiempo que respondía al intento del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de impedir que algunos medios ingresen a la Casa Blanca, y reafirmó la importancia de que los periodistas difundan las actividades de las figuras públicas.

León XIV habló con reporteros el viernes de camino a Francia, al inicio de una visita de cuatro días. Cuando un periodista de la televisora CNN le preguntó sobre el intento del gobierno de Trump de impedir el acceso a CNN y a reporteros de otros medios, el pontífice señaló que la prensa era bienvenida en su avión.

TE PUEDE INTERESAR: El presidente de Colombia porta un arma durante su visita a Santa Marta

“Me alegra mucho que aquí sean todos bienvenidos”, manifestó. Dijo que una buena cobertura mediática es importante, así como también lo es “que la tengamos en todas partes, para todos”.

CNN, MS NOW y Politico regresaron a la Casa Blanca el jueves después que un juez les concedió un respiro del veto de Trump, pero el extraordinario enfrentamiento entre el mandatario republicano y los medios noticiosos cuya cobertura no le gusta continuó.

En una jornada de gran repercusión debido a la visita del presidente chino Xi Jinping a Washington y a la cena de Estado en su honor, ninguna gran cadena estadounidense ofreció una cobertura en vivo, y tanto CNN como MS NOW indicaron que a sus periodistas se les negó el acceso a la llegada de Xi a la cena de Estado.

Hablando con los periodistas que cubrieron el cónclave de 2025 que lo eligió, León XIV pidió la liberación de reporteros encarcelados y reafirmó el “precioso don de la libertad de expresión y de prensa”.

Dicho esto, desde la pandemia del COVID-19 no se permite que medios independientes cubran las sesiones fotográficas dentro del estudio privado del papa cuando recibe la visita de jefes de Estado. Además, muchas de sus audiencias privadas con otros grupos y personas están cerradas a la prensa ajena a la Santa Sede.