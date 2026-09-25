+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    El papa León XIV habla con reporteros a bordo de un vuelo de Roma a París, para una visita apostólica de cuatro días a Francia. AP

León defiende desde hace mucho tiempo la necesidad de una prensa libre e independiente, como planteó en una de sus primeras audiencias como pontífice

A BORDO DEL AVIÓN PAPAL.-El papa León XIV dijo el viernes a reporteros que eran bienvenidos a cubrirlo, al tiempo que respondía al intento del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de impedir que algunos medios ingresen a la Casa Blanca, y reafirmó la importancia de que los periodistas difundan las actividades de las figuras públicas.

León XIV habló con reporteros el viernes de camino a Francia, al inicio de una visita de cuatro días. Cuando un periodista de la televisora CNN le preguntó sobre el intento del gobierno de Trump de impedir el acceso a CNN y a reporteros de otros medios, el pontífice señaló que la prensa era bienvenida en su avión.

TE PUEDE INTERESAR: El presidente de Colombia porta un arma durante su visita a Santa Marta

“Me alegra mucho que aquí sean todos bienvenidos”, manifestó. Dijo que una buena cobertura mediática es importante, así como también lo es “que la tengamos en todas partes, para todos”.

CNN, MS NOW y Politico regresaron a la Casa Blanca el jueves después que un juez les concedió un respiro del veto de Trump, pero el extraordinario enfrentamiento entre el mandatario republicano y los medios noticiosos cuya cobertura no le gusta continuó.

En una jornada de gran repercusión debido a la visita del presidente chino Xi Jinping a Washington y a la cena de Estado en su honor, ninguna gran cadena estadounidense ofreció una cobertura en vivo, y tanto CNN como MS NOW indicaron que a sus periodistas se les negó el acceso a la llegada de Xi a la cena de Estado.

Hablando con los periodistas que cubrieron el cónclave de 2025 que lo eligió, León XIV pidió la liberación de reporteros encarcelados y reafirmó el “precioso don de la libertad de expresión y de prensa”.

Dicho esto, desde la pandemia del COVID-19 no se permite que medios independientes cubran las sesiones fotográficas dentro del estudio privado del papa cuando recibe la visita de jefes de Estado. Además, muchas de sus audiencias privadas con otros grupos y personas están cerradas a la prensa ajena a la Santa Sede.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Derechos
Medios De Comunicación
Veto

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump
Papa León XIV

Organizaciones


CNN

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
La consecuencia: ley antimemes

La consecuencia: ley antimemes
NosotrAs: Prostitución y control social, el caso de Matilde Mora

NosotrAs: Prostitución y control social, el caso de Matilde Mora
Cofepris otorgó el registro sanitario al medicamento Lenacapavir, el cual es indicado para la PrEP contra el VIH a través de una inyección semestral.

Cofepris autoriza Lenacapavir, la primera profilaxis semestral contra VIH, en México
El conductor de una ambulancia del IMSS en presunto estado de ebriedad chocó varios vehículos y atropelló a un joven en calles de la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México.

VIDEO | Conductor de ambulancia del IMSS, presuntamente ebrio, deja un lesionado en CDMX
Sheinbaum reabrió el registro del programa Sembrando Vida 2026, que ofrece un apoyo económico mensual de 6 mil 450 pesos, capacitación laboral, insumos y herramientas.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 6 mil 450 pesos al mes y otorgarle insumos, herramientas y capacitación a mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse
Actualmente el servicio de compra se encuentra temporalmente suspendido.

Monte de Piedad: ¿cómo comprar joyas y relojes en remate por internet?
Fiesta. La pareja eligió el blanco para su boda y recibió los aplausos de los seguidores que esperaron su salida del recinto.

¡Ya son marido y mujer! Dove Cameron y Damiano David celebran su boda en la Toscana
Isaac Paredes y Jonathan Aranda (foto) alcanzaron en 2026 una combinación inédita para peloteros nacidos en México.

Paredes y Aranda hacen historia para el beisbol mexicano en Grandes Ligas