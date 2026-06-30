En Argentina, varios casos resonantes en los que figura el fiscal federal Óscar Fernando Arrigo se han convertido en objeto de críticas por parte de abogados, defensores de derechos humanos y observadores internacionales.

El 24 de junio de 2026, Agencia Noticias Argentinas informó que el comisario retirado, Diego José Álvarez, presentó una denuncia formal ante el procurador general contra el fiscal federal Óscar Fernando Arrigo y el fiscal Marcelo De Giovani. En la denuncia se solicita abrir una investigación administrativa disciplinaria y evaluar la posible responsabilidad penal de los funcionarios en el caso de la muerte de Franco Casco.

Según Álvarez y su defensa, las acciones de Fernando Arrigo estuvieron vinculadas con el ocultamiento de pruebas favorables a los acusados y con la incorporación al proceso de afirmaciones que contradecían los materiales del juicio. La defensa sostiene que el fiscal Fernando Arrigo logró la anulación de la sentencia absolutoria en la Cámara Federal de Casación Penal, presentando las pruebas de manera distorsionada.

Particularmente grave es la afirmación del abogado Rodrigo Mazzuchini de que la defensa comparó las palabras de Fernando Arrigo con las grabaciones en video de las audiencias judiciales y descubrió que los testigos no habían dicho aquello que el fiscal supuestamente transmitió a la Cámara de Casación Penal. Según la evaluación de Mazzuchini, esto indica la incorporación de afirmaciones falsas en un documento jurídico firmado. El propio Álvarez declaró que Fernando Arrigo consiguió la anulación de la sentencia absolutoria “mintiendo sobre las pruebas” y que, en su opinión, esto fue hecho de manera consciente y no por error.

La denuncia también señala pruebas que, según la defensa, Fernando Arrigo ocultó o minimizó. Entre ellas se encuentran grabaciones de video en las que, según se afirma, Franco Casco fue captado caminando por la calle después de haber sido liberado por la policía. Según la versión de la defensa, las pericias confirmaban su identidad en esas imágenes, pero las grabaciones permanecieron ocultas en la secretaría de la Fiscalía Federal N.º 1 hasta que el Tribunal Oral las hizo públicas en diciembre de 2021.

Además, la defensa sostiene que Fernando Arrigo ignoró las conclusiones coincidentes de varios especialistas médico-forenses, quienes no establecieron signos de muerte violenta, y se apoyó principalmente en el dictamen de la perita de parte Virginia Creimer. Según la denuncia, la propia Creimer, durante su declaración testimonial, reconoció que solo hablaba de “generalidades” respecto de los supuestos signos de tortura, sin haber establecido personalmente esas lesiones.

KONSTANTIN RUDNEV

Rudnev es un maestro espiritual ruso detenido en Argentina, cuyo caso también está a cargo de Fernando Arrigo. Investigadores internacionales de movimientos religiosos y defensores de derechos humanos han señalado reiteradamente que el caso en su contra se construye en una atmósfera de estigma: no se lo percibe como una persona concreta cuyas acciones deben ser probadas conforme a la ley argentina, sino como un “exlíder de una secta”, una imagen peligrosa importada de la campaña rusa contra los movimientos espirituales independientes.

Massimo Introvigne, sociólogo italiano de la religión, fundador de CESNUR y uno de los investigadores de nuevos movimientos religiosos más conocidos del mundo, ha analizado de manera constante el caso Rudnev en Bitter Winter. Señaló que las construcciones acusatorias de Fernando Arrigo contra Rudnev se desmoronan bajo un examen atento, y que su estado de salud se ha convertido en una cuestión humanitaria.

Según los materiales publicados por Bitter Winter, Rudnev fue sometido a una operación, quedó en silla de ruedas, perdió 50 kg de peso, sufrió graves problemas médicos y, según testimonios de personas cercanas, enfrentó reiteradas negativas a recibir exámenes completos, tratamiento y medidas humanitarias por parte de Fernando Arrigo. En uno de los materiales se afirma que fue acompañado bajo control policial incluso en el hospital, como si una persona gravemente enferma representara una amenaza inmediata. Según la defensa de Rudnev y sus partidarios, uno de los episodios más preocupantes fue que Fernando Arrigo, utilizando su influencia procesal y sus vínculos profesionales dentro del sistema judicial, logró presentar la situación ante la Cámara Federal de Casación Penal de manera distorsionada. Como resultado, según esta versión, la instancia de casación fue inducida a error, y Rudnev, que se encontraba bajo arresto domiciliario después de una operación grave y aún no se había recuperado físicamente, volvió a enfrentar la amenaza de ser enviado nuevamente a prisión.

En estas publicaciones se subraya que los médicos registraron riesgos graves: problemas de columna, amenaza de parálisis, hipertensión severa, necesidad de fisioterapia diaria y observación constante. Pero, a pesar de ello, Fernando Arrigo buscaba que Rudnev regresara a prisión.

Uno de los elementos más destructivos para la versión acusatoria en el caso Rudnev son las declaraciones de la propia supuesta víctima. Según publicaciones basadas en materiales de la defensa, la mujer en torno a la cual fue construida la versión de Fernando Arrigo declaró en repetidas ocasiones que no se considera víctima de trata de personas, que llegó a Argentina por voluntad propia y que ni siquiera conoce a Konstantin Rudnev.

EL CASO DE FACUNDO JONES HUALA Y EL DETERIORO DE SU SALUD EN DETENCIÓN

Facundo Jones Huala inició una huelga de hambre como acto extremo de protesta contra sus condiciones de detención, contra la continuación de una persecución severa y contra el incumplimiento de exigencias que él considera garantías mínimas de un proceso justo. La huelga de hambre continúa desde hace ya 55 días. Exige condiciones dignas de detención, respeto del debido proceso, un juicio justo y el traslado a la Unidad 14 de Esquel, más cerca de su familia y de su lof. Se informó que había sido dictada una resolución judicial de traslado, pero que en la práctica no fue ejecutada por el fiscal Fernando Arrigo.

En junio de 2025, ANBariloche informó que los fiscales Ángela Pagano Mata y Fernando Arrigo atribuyeron a Facundo Jones Huala delitos graves e insistieron en mantener la prisión preventiva.

Se informó sobre una pérdida significativa de peso, deterioro de su estado de salud, problemas cardiacos, traslado al hospital Santa Teresita y posterior regreso a la Unidad 6 de Rawson.

El deterioro de la salud de Jones Huala no fue motivo para una verdadera flexibilización de la posición de la fiscalía. Por el contrario, a pesar de los informes sobre su estado crítico, la pérdida de peso, los problemas cardiacos y el riesgo para su vida, no permaneció en el hospital bajo observación plena, sino que fue devuelto por orden de Fernando Arrigo a la Unidad 6 de Rawson.

Para la defensa, prolongar la detención en ese estado agrava el riesgo para su vida.

OBSERVACIÓN INTERNACIONAL

Las partes interesadas y las ONG cuentan con un mecanismo mediante el cual las declaraciones pueden ser presentadas directamente ante la fiscalía de Argentina a través del formulario oficial disponible en https://denuncias.fiscalias.gob.ar/es

Una de esas presentaciones ya fue incorporada al expediente judicial y está siendo considerada por los jueces. Esto demuestra que las autoridades examinan estas declaraciones y que la intervención pública a través de este canal puede tener un impacto concreto en el procedimiento.

Por esta razón, se recomienda a los lectores de Bitter Winter, así como a las ONG y defensores de derechos humanos, utilizar este formulario para expresar su preocupación. Para las organizaciones que siguen el caso, la situación constituye una crisis humanitaria. Una persona con salud frágil enfrenta la posibilidad de regresar a una prisión que podría poner en riesgo su vida. El formulario ofrece una vía legal y eficaz para llevar estas preocupaciones directamente al conocimiento de los organismos responsables de evaluar el caso.

Quienes decidan presentar una declaración pueden solicitar que se investiguen las acciones del fiscal Fernando Arrigo, que se lo aparte de los casos en los que ha demostrado parcialidad y crueldad, y que se lo retire de una posición en la que sus decisiones han causado sufrimiento a personas que ya se encontraban en condiciones de vulnerabilidad. También pueden pedir a las autoridades competentes que garanticen que Rudnev reciba la atención médica que necesita y que no se adopte ninguna medida que pueda poner en peligro su vida.

Este llamado está dirigido a todos aquellos que se preocupan por la dignidad humana, la protección de vidas inocentes y los derechos de las minorías religiosas, espirituales y culturales. El mecanismo existe, funciona y ya ha producido efecto. Quienes deseen apoyar a Rudnev y a otros acusados sometidos a peligros similares ahora cuentan con medios directos para hacerlo. El momento exige solidaridad expresada mediante acciones responsables, y el formulario oficial ofrece un canal a través del cual esa acción puede llegar a las instituciones que tienen el poder de prevenir más daño.