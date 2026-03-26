El jefe de la armada de élite de Irán, responsable del cierre del estrecho de Ormuz, muere en un ataque aéreo

Alireza Tangsiri, comandante de la armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, murió en un ataque contra la ciudad portuaria iraní de Bandar Abbas, situada en el estrecho, según confirmó el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz.

El jefe de la armada iraní, figura de élite que autorizó el cierre del estrecho de Ormuz , murió en un ataque aéreo israelí el jueves, según confirmó Israel ese mismo día, convirtiéndose en el último líder de alto perfil asesinado.

Tangsiri, de 64 años, es el último funcionario de alto perfil asesinado tras los asesinatos del portavoz de la Guardia Revolucionaria Islámica, Ali Mohammad Naini, del líder de facto del régimen, Ali Larijani, y de su ejecutor contra las protestas, Gholamreza Soleimani.

Tangsiri no solo dio luz verde al cierre del estrecho de Ormuz, la vía marítima vital por donde transita el 20 por ciento del suministro mundial de petróleo, sino que prometió mantenerlo cerrado tras una orden del nuevo líder de la República Islámica, el ayatolá Mojtaba Khamenei.

“En respuesta a la orden del comandante en jefe, asestaremos los golpes más duros al enemigo agresor, manteniendo al mismo tiempo la estrategia de cerrar el estrecho de Ormuz”, había dicho.

La volatilidad del precio del petróleo en las últimas cuatro semanas ha provocado que políticos y ejecutivos del sector energético pidan la reapertura del estrecho. A principios de esta semana, se informó que el precio del crudo Brent se situaba en 100 dólares por barril.

Teherán ha amenazado con provocar aún más disturbios, advirtiendo que podría tomar el control del estrecho de Bab el-Mandeb si las fuerzas estadounidenses invaden la isla de Kharg, que tiene un tercio del tamaño de Manhattan y controla el 90% de las exportaciones de petróleo crudo iraní.

El estrecho de Bab el-Mandeb es la cuarta ruta marítima más importante del mundo, que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén, y por él pasa alrededor del 12% del petróleo mundial.

“Si el enemigo quiere emprender acciones terrestres en las islas iraníes o en cualquier otro lugar de nuestro territorio, o infligir daños a Irán con movimientos navales en el Golfo Pérsico y el Mar de Omán”, informó la agencia de noticias iraní Tasnim, citando fuentes de la Guardia Revolucionaria Islámica.

“Les abriremos otros frentes por sorpresa para que su acción no solo no les reporte ningún beneficio, sino que además les duplique los costes.

“El estrecho de Bab el-Mandeb está considerado uno de los estrechos estratégicos del mundo, e Irán tiene tanto la voluntad como la capacidad de crear una amenaza totalmente creíble contra él”.

Teherán lanzó la amenaza después de que el presidente Trump dijera que el Comando Central “ejecutó uno de los bombardeos más poderosos en la historia de Oriente Medio y aniquiló por completo todos los objetivos militares en la joya de la corona de Irán, la isla de Kharg”.

Según informó Ynet, las fuerzas iraníes han reforzado sus defensas aéreas y han colocado minas alrededor de la isla de Kharg ante el temor a una invasión .

Según los informes, los aliados de Estados Unidos están preocupados por una posible invasión estadounidense.

Según informó Ynet, las fuerzas iraníes han reforzado sus defensas aéreas y han colocado minas alrededor de la isla de Kharg ante el temor a una invasión .

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