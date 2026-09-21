Una explosión hiere a tres oficiales militares surcoreanos dentro de la zona desmilitarizada fronteriza con Corea del Norte

El Ministerio de Defensa de Corea del Sur declaró que la explosión se produjo durante una operación especificada cerca de la línea de demarcación militar dentro de la zona de amortiguación fronteriza entre las dos naciones, comúnmente conocida como DMZ.

Una explosión ha herido a tres oficiales militares surcoreanos dentro de la zona desmilitarizada, fuertemente fortificada, que separa las dos Coreas, según informaron las autoridades.

El ministerio indicó que la causa de la explosión no estaba clara de inmediato.

Las autoridades surcoreanas no especificaron si era posible que la explosión hubiera sido causada por una mina terrestre colocada por Corea del Norte, que en los últimos meses ha añadido minas, barreras antitanque y otras fortificaciones en la línea del frente, a medida que las relaciones entre los rivales divididos por la guerra se han deteriorado drásticamente.

Según el ministerio, dos de los agentes fueron evacuados del lugar en helicóptero, mientras que el tercero fue transportado por tierra antes de ser evacuado por aire.

Los oficiales están siendo atendidos en un hospital militar cerca de la capital, Seúl.

La DMZ, de 250 kilómetros de largo y 4 kilómetros de ancho, es una de las fronteras más fuertemente armadas del mundo.

Se estima que hay dos millones de minas terrestres dispersas dentro y cerca de la frontera, que además está protegida por alambradas, trampas antitanque y tropas de combate a ambos lados.

La zona es un legado de la Guerra de Corea, que tuvo lugar entre 1950 y 1953 y que terminó con un armisticio pero no con un tratado de paz.

En Corea del Sur ha crecido la preocupación por el aumento de la actividad de los soldados norcoreanos cerca de la línea de demarcación militar, a medida que Corea del Norte refuerza sus defensas fronterizas durante las prolongadas tensiones entre ambos países.

El ejército surcoreano no ha confirmado oficialmente las informaciones de los medios de comunicación que afirman que los soldados norcoreanos cruzaron la Línea de Demarcación Militar más de 20 veces durante las operaciones en el frente solo en agosto.

En abril de 2025, el ejército surcoreano efectuó disparos de advertencia para repeler a unos diez soldados norcoreanos que cruzaron la línea de demarcación militar en la sección oriental de la DMZ.

Los soldados norcoreanos se retiraron después de que Corea del Sur emitiera advertencias por audio y efectuara disparos, sin que se produjeran enfrentamientos.

En junio de 2024, las tropas norcoreanas cruzaron la frontera en tres ocasiones, lo que provocó que Corea del Sur realizara disparos de advertencia.

En los últimos años, el líder norcoreano Kim Jong Un ha suspendido prácticamente toda la cooperación y la diplomacia con Corea del Sur, al tiempo que ha declarado a Seúl como su enemigo más hostil, en medio del estancamiento de sus negociaciones nucleares con Washington.

En años anteriores, las minas norcoreanas han sido arrastradas ocasionalmente por la crecida de los ríos hacia Corea del Sur, causando la muerte o heridas a civiles.

En agosto de 2015, la explosión de una mina terrestre dejó mutilados a dos soldados surcoreanos y provocó un recrudecimiento de las tensiones entre las dos Coreas.