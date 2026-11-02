Trump advierte riesgo en las elecciones de mitad de mandato en E.U

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    Trump advierte riesgo en las elecciones de mitad de mandato en E.U
    Donald Trump, presidente de Estados Unidos. X

En el cierre de campaña, el presidente calificó los comicios como los más importantes y tildó de radicales a candidatos demócratas.

Donald Trump calificó las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos como las más cruciales en la historia del país. Durante el cierre de campaña republicana en Washington, el mandatario hizo un llamado urgente a sus simpatizantes para acudir a las urnas y asegurar la continuidad de su proyecto político.

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Los republicanos buscan conservar la mayoría en el Congreso para evitar el bloqueo de sus iniciativas legislativas. Actualmente, la disputa por los escaños en el Senado y la Cámara de Representantes mantiene un margen muy estrecho en las encuestas en estados clave.

DURAS CRÍTICAS CONTRA LOS DEMÓCRATAS

El discurso de Trump incluyó duras críticas contra los candidatos del Partido Demócrata. El presidente aseguró que la oposición ha postulado a los aspirantes más radicales y peligrosos de los últimos años, e incluso llegó a calificarlos como “yihadistas” durante su intervención.

Las elecciones intermedias funcionan como un referéndum sobre el trabajo de la Casa Blanca. Un cambio de mando parlamentario permitiría a los demócratas frenar la agenda del gobierno e iniciar investigaciones formales sobre la administración en curso.

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LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA SERÁ CLAVE

La alta participación ciudadana será el factor determinante en el resultado final. Medios e historiadores coinciden en que el recuento en los distritos más competitivos definirá el equilibrio de poder en Washington para los próximos años.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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