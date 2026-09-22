Captan en video a supuesto fantasma junto a Imelda Tuñón durante entrevista... ¿será Julián Figueroa?

En el fragmento que se comparte en plataformas digitales, una sombra parece desplazarse detrás del cristal. Por algunos segundos permanece visible y después desaparece de la toma. El detalle pasó desapercibido para varias personas durante la entrevista, pero posteriormente fue señalado por espectadores que revisaron las imágenes.

Un video de una entrevista a Imelda Tuñón comenzó a circular en redes sociales después de que algunos usuarios identificaran una silueta oscura en una ventana ubicada al fondo de la grabación. El movimiento de la figura llamó la atención y rápidamente surgieron teorías sobre una posible presencia paranormal.

La escena provocó comentarios de usuarios que plantearon distintas posibilidades. Algunos relacionaron la silueta con Julián Figueroa , esposo fallecido de Tuñón, mientras que otros consideran que podría tratarse de un reflejo, una persona que caminaba detrás de la ventana o un efecto producido por la iluminación.

USUARIOS RELACIONAN LA SILUETA CON JULIÁN FIGUEROA

El video comenzó a ser compartido en plataformas como TikTok y X, donde internautas ampliaron el fragmento y analizaron el movimiento de la sombra. La discusión se centró principalmente en determinar qué pudo haber provocado la imagen que aparece detrás de la cantante.

Entre los comentarios publicados aparecen interpretaciones relacionadas con lo paranormal. Sin embargo, hasta ahora no existe una explicación oficial que permita establecer qué objeto o persona produjo la silueta.

“En la ventana se alcanza a observar una extraña sombra que parece detenerse por unos segundos”, señalan algunos usuarios al describir el fragmento que circula en redes.

La pregunta sobre si podría tratarse de Julián Figueroa surgió por la relación que tuvo con Tuñón y por los relatos espirituales que ambos lados de la familia han compartido públicamente después de la muerte del cantante.

JULIÁN FIGUEROA MURIÓ A LOS 27 AÑOS

Julián Figueroa falleció el 9 de abril de 2023, a los 27 años, en su domicilio de la Ciudad de México. De acuerdo con los reportes médicos difundidos entonces, la causa de muerte fue un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

El cantante era hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia y mantenía una relación con Imelda Tuñón, con quien tuvo a su único hijo, José Julián.

Tras la muerte del intérprete, Tuñón ha hablado públicamente en diferentes ocasiones sobre su relación, el proceso de duelo y los últimos momentos que compartió con el padre de su hijo.

En una entrevista, la cantante también recordó algunos episodios relacionados con el descanso y el estado emocional que atravesaba Figueroa durante los meses previos a su fallecimiento.

“Se encerraba mucho; tres días apagaba el teléfono, aunque supiéramos que estaba ahí”, relató Tuñón al hablar sobre aquella etapa.

IMELDA TUÑÓN YA HABÍA HABLADO DE EXPERIENCIAS ESPIRITUALES

La reciente grabación también recordó declaraciones anteriores de Tuñón relacionadas con experiencias que ella interpretó desde una perspectiva espiritual después de la muerte de Julián.

En una conversación difundida anteriormente, la cantante relató que tuvo un sueño en el que habló con el padre de su hijo y recibió un mensaje que, según explicó, le generó tranquilidad durante su proceso de duelo.

“En el sueño me dijo que estaba bien y que no le podía reclamar nada”, contó Tuñón al recordar aquella experiencia.

Maribel Guardia también habló públicamente en 2023 sobre una experiencia que describió como espiritual después del fallecimiento de su hijo. La actriz aseguró haber percibido una presencia durante un periodo de oración y relató que una luz intensa le produjo una sensación de tranquilidad.

Estos antecedentes explican parte de las reacciones que provocó el nuevo video. Aun así, ninguno de esos relatos constituye evidencia de que la sombra captada en la entrevista corresponda al espíritu de Julián Figueroa.

¿QUÉ SE SABE DEL SUPUESTO FANTASMA?

Hasta ahora, la identidad de la silueta que aparece detrás de la ventana no ha sido determinada públicamente. Tampoco se ha presentado un análisis técnico que confirme si se trató de un reflejo, una persona ubicada fuera de cámara, un efecto de iluminación u otra circunstancia.

Imelda Tuñón y los responsables de la entrevista tampoco han confirmado que la figura tenga alguna relación con Julián Figueroa.

Por ello, la posibilidad de que se trate de un fenómeno paranormal permanece únicamente como una teoría surgida en redes sociales. El video continúa generando comentarios entre usuarios que intentan encontrar una explicación al movimiento registrado.