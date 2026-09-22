Hijo del priista Manuel Añorve contrató a Disclosure para su boda; cobran 5 millones de pesos por presentación

Jorge Añorve y Karla García celebraron su matrimonio religioso el pasado 7 de septiembre en la Basílica de Guadalupe . La ceremonia civil y la recepción se realizaron este fin de semana en Valle de Guadalupe, Baja California , de acuerdo con reportes publicados sobre el evento.

La boda de Jorge Añorve Aguayo , hijo del senador priista Manuel Añorve Baños , llamó la atención en redes sociales luego de que se difundieran imágenes y videos de una presentación del dúo británico Disclosure durante la celebración.

La presencia de Guy y Howard Lawrence, integrantes de Disclosure, fue difundida en redes sociales. Uno de los videos que mostró al grupo durante la fiesta fue publicado por un asistente y posteriormente eliminado, según reportes de medios que dieron seguimiento a la celebración.

REPORTAN COSTO DE HASTA 5 MILLONES DE PESOS

El dato que generó mayor atención fue el supuesto costo de la contratación. El periodista Jorge García Orozco señaló en X que una presentación privada de Disclosure tendría un precio de entre 2 y 5 millones de pesos.

“El hijo del senador priista @manuelanorve contrató para su boda el fin de semana al dúo musical británico @disclosure que cobra entre 2 y 5 millones de pesos por evento”, publicó García Orozco.

Sin embargo, los reportes disponibles no muestran un contrato, factura o declaración de la familia que confirme cuánto se pagó específicamente por la presentación. Por ello, la cifra de 5 millones de pesos corresponde a una estimación atribuida a la tarifa de eventos privados del grupo y no a un monto comprobado de esta boda.

¿QUIÉN ES JORGE AÑORVE, HIJO DEL SENADOR?

Jorge Añorve Aguayo es uno de los hijos del senador Manuel Añorve Baños. Además de su actividad profesional, su nombre cobró relevancia por la celebración matrimonial y la participación de Disclosure en la recepción realizada en Baja California.

La boda incluyó elementos que fueron difundidos en redes sociales, entre ellos arreglos florales, alimentos y un pastel de higo. Algunas imágenes de la celebración fueron compartidas por personas relacionadas con la organización del evento.

La ceremonia religiosa del 7 de septiembre también quedó registrada en la transmisión del canal oficial de la Basílica de Guadalupe, mientras que la segunda celebración tuvo lugar días después en Valle de Guadalupe.

MANUEL AÑORVE Y EL ESCENARIO POLÍTICO DE GUERRERO

La boda ocurrió pocos días después de que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, colocara públicamente a Manuel Añorve entre los principales perfiles de su partido para competir por la gubernatura de Guerrero en 2027.

El 14 de septiembre, Moreno destacó la trayectoria de Añorve y su presencia política en distintas regiones de Guerrero. El senador, quien coordina al grupo parlamentario priista en el Senado, también ha reconocido públicamente su interés en buscar la candidatura para los próximos comicios.

Añorve fue presidente municipal de Acapulco, diputado local, diputado federal y senador. En septiembre de 2026 declaró que esperará los tiempos legales y la convocatoria correspondiente para definir su participación en el proceso interno del PRI.

EL PRI PREPARA SU ESTRATEGIA PARA LAS ELECCIONES DE 2027

La definición de candidaturas forma parte de un proceso electoral en el que 17 entidades renovarán gubernaturas. El PRI también ha planteado la posibilidad de construir acuerdos electorales con otras fuerzas políticas para competir en distintos estados.

Moreno ha hablado de una eventual coalición opositora con el PAN y Movimiento Ciudadano, aunque la propuesta enfrenta posiciones distintas entre los partidos. El senador emecista Clemente Castañeda, por ejemplo, ha cuestionado públicamente la posibilidad de una alianza con el PRI.

En Guerrero, Morena designó a Beatriz Mojica Morga como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, mientras que el PRI perfila su proceso para definir a quien encabezará su candidatura.