Sergio Camello rompe la marca de Hugo Sánchez y hace historia con el Rayo Vallecano

El registro del atacante tiene un significado especial porque le permitió superar a tres nombres importantes en la historia del Rayo. Julio Álvarez había marcado seis goles en las primeras siete jornadas de la temporada 2002-03 , mientras que Hugo Sánchez y Guilherme de Cassio habían conseguido cinco en ese mismo tramo de las campañas 1993-94 y 1996-97, respectivamente.

A sus 25 años , Camello se ha convertido en la principal referencia ofensiva del conjunto franjirrojo. Sus goles han llegado ante Alavés, Barcelona, Racing de Santander, Real Madrid y Osasuna , incluidos dobletes frente al conjunto catalán y al Racing.

Sergio Camello vive el mejor momento goleador de su carrera y ya comenzó a escribir su nombre entre las figuras históricas del Rayo Vallecano . El delantero madrileño suma siete goles en las primeras siete jornadas de LaLiga 2026-27 , una cifra que ningún jugador del club había alcanzado después de siete partidos en Primera División.

Camello alcanzó los siete tantos gracias a su anotación en el 1-1 ante Osasuna, disputado el pasado sábado. El delantero apareció en el inicio de la segunda parte para conseguir el empate y mantener su impresionante promedio de un gol por partido.

El momento goleador resulta todavía más llamativo porque el español ya superó su mejor registro personal en una temporada de Primera División. Camello había marcado seis goles en toda la Liga 2022-23, su primera campaña con el Rayo, y ahora lleva siete después de apenas siete jornadas.

HUGO SÁNCHEZ, UNO DE LOS REFERENTES

Entre los nombres que quedaron atrás aparece Hugo Sánchez, uno de los grandes goleadores que defendieron la camiseta del Rayo. El mexicano llegó a Vallecas para la temporada 1993-94, después de sus etapas con Atlético de Madrid y Real Madrid.

Con el Rayo disputó 29 partidos de Liga y marcó 16 goles, aunque su paso por el club estuvo marcado también por el descenso a Segunda División. En sus primeros siete encuentros de aquella campaña había conseguido cinco anotaciones.

Tres años después, el brasileño Guilherme de Cassio igualó los cinco goles de Hugo Sánchez en las primeras siete jornadas de la temporada 1996-97. Ahora, Camello los ha dejado atrás con una cifra todavía más contundente.

La comparación no se limita al arranque de una temporada. Después de marcar ante Osasuna, Camello llegó a 24 goles en 121 partidos de Primera División con el Rayo, con lo que igualó a Guilherme en la clasificación histórica de goleadores del club en la máxima categoría.

A UN PASO DEL PODIO HISTÓRICO

El delantero madrileño ya se encuentra entre los cinco máximos anotadores del Rayo en Primera División. Por delante aparecen Álvaro García, con 32 goles; Alberto Bueno, con 28, y Jon Pérez Bolo, con 25.

Eso significa que Camello está a solamente un gol de alcanzar a Bolo y a cuatro de igualar a Bueno, mientras que todavía tiene toda la temporada por delante para continuar escalando posiciones en esa clasificación.

Su rendimiento también ha sido fundamental para el Rayo. De los 11 goles que ha marcado el conjunto madrileño en las primeras siete jornadas, Camello ha conseguido siete, es decir, una parte mayoritaria de la producción ofensiva del equipo.

El gran momento de Camello llega además cuando su contrato con el Rayo Vallecano tiene vigencia hasta 2027. El delantero, que permaneció en Vallecas pese al interés de otros clubes durante el pasado mercado, ahora ha elevado considerablemente su valor deportivo dentro del proyecto.