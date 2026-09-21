Huracán Polo se intensifica a categoría 2 frente a las costas de Guerrero

El ciclón tropical Polo aumentó su fuerza a huracán categoría 2 frente a las costas del Pacífico mexicano. De acuerdo con los reportes oficiales de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Comisión Nacional del Agua ( Conagua) , la circulación del fenómeno meteorológico provocará lluvias de intensas a muy fuertes en al menos cinco estados del país.

La ubicación actual del huracán se mantiene en monitoreo constante por su cercanía con la costa . El centro del ciclón se localiza a 310 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero , y a 495 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. Se desplaza hacia el este-sureste a una velocidad de 7 kilómetros por hora.

El fenómeno presenta vientos de gran intensidad que amenazan con generar alto oleaje. Actualmente registra vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora y rachas que alcanzan los 215 kilómetros por hora.

ESTADOS MÁS AFECTADOS Y PRONÓSTICO DE LLUVIAS

Guerrero y Oaxaca registrarán los impactos más fuertes por lluvias en las próximas horas. Las autoridades prevén lluvias puntuales intensas principalmente en la zona costera y el sur de ambas entidades.

Michoacán, Jalisco y Colima también experimentarán precipitaciones de consideración. Se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en las zonas sur y costa de Michoacán, mientras que en Colima y el oeste de Jalisco se esperan lluvias fuertes.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CIERRES DE SEGURIDAD