Huracán Polo se intensifica a categoría 2 frente a las costas de Guerrero
CNPC alerta por lluvias intensas en Guerrero, Oaxaca, Colima y Michoacán. Conoce la ubicación del ciclón y las zonas bajo aviso.
El ciclón tropical Polo aumentó su fuerza a huracán categoría 2 frente a las costas del Pacífico mexicano. De acuerdo con los reportes oficiales de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la circulación del fenómeno meteorológico provocará lluvias de intensas a muy fuertes en al menos cinco estados del país.
La ubicación actual del huracán se mantiene en monitoreo constante por su cercanía con la costa. El centro del ciclón se localiza a 310 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 495 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. Se desplaza hacia el este-sureste a una velocidad de 7 kilómetros por hora.
El fenómeno presenta vientos de gran intensidad que amenazan con generar alto oleaje. Actualmente registra vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora y rachas que alcanzan los 215 kilómetros por hora.
ESTADOS MÁS AFECTADOS Y PRONÓSTICO DE LLUVIAS
Guerrero y Oaxaca registrarán los impactos más fuertes por lluvias en las próximas horas. Las autoridades prevén lluvias puntuales intensas principalmente en la zona costera y el sur de ambas entidades.
Michoacán, Jalisco y Colima también experimentarán precipitaciones de consideración. Se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en las zonas sur y costa de Michoacán, mientras que en Colima y el oeste de Jalisco se esperan lluvias fuertes.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CIERRES DE SEGURIDAD
El cierre de puertos a la navegación ya comenzó en varios puntos del Pacífico. La Secretaría de Marina (SEMAR) ordenó suspender el tránsito de embarcaciones mayores en Zihuatanejo, Guerrero. Para embarcaciones menores, el puerto está cerrado en Acapulco, Puerto Marqués y Zihuatanejo (Guerrero), así como en Lázaro Cárdenas (Michoacán).
Protección Civil pide a la población extremar precauciones si vive cerca de ríos o lagunas. Las autoridades recomiendan vigilar constantemente el nivel del agua, ubicar los refugios temporales más cercanos y mantener a la mano la mochila de emergencia.