Prime Video cambia de precio en México: así queda la tarifa mensual y anual
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El aumento aplicará para nuevos usuarios y, posteriormente, para quienes ya cuentan con el servicio, de acuerdo con su fecha de renovación.
Amazon Prime Video subirá de precio en México y los usuarios tendrán que pagar más por mantener activa su membresía.
El ajuste contempla tanto el plan mensual como el pago anual y representa el primer incremento de precios de la plataforma desde su lanzamiento en el país hace una década.
El nuevo costo comenzó a reflejarse para quienes contraten el servicio y también será aplicado a los miembros actuales cuando llegue su próxima fecha de renovación.
¿CUÁNTO COSTARÁ AMAZON PRIME VIDEO EN MÉXICO?
Con el nuevo ajuste, la membresía mensual de Amazon Prime pasará de 99 a 129 pesos, lo que representa un incremento de 30 pesos.
En el caso del pago anual, la tarifa aumentará de 899 a 945 pesos, es decir, 46 pesos adicionales al año.
El incremento anual representa alrededor de 5.1% respecto al precio anterior, mientras que el pago mensual tendrá un aumento mayor en términos porcentuales.
Los nuevos precios ya aparecen en el sitio de Amazon para quienes desean contratar la membresía.
¿CUÁNDO SUBIRÁ EL PRECIO PARA LOS USUARIOS ACTUALES?
Quienes ya cuentan con una suscripción no tendrán que pagar inmediatamente la nueva tarifa.
Amazon informó que el nuevo precio se aplicará en la fecha de renovación que ocurra a partir del 21 de octubre de 2026.
Por ello, los usuarios deberán revisar su próxima fecha de facturación para conocer cuándo comenzarán a pagar el nuevo costo.
En caso de que una persona ya no quiera continuar con la membresía, puede cancelar el servicio antes de que termine su periodo vigente para evitar el cobro con la nueva tarifa.
¿QUÉ INCLUYE LA MEMBRESÍA DE AMAZON PRIME?
El servicio no se limita al catálogo de Prime Video. La membresía de Amazon Prime también ofrece otros beneficios para sus usuarios.
Entre ellos se encuentran los envíos sin costo y sin un mínimo de compra en millones de productos, además de opciones de entrega el mismo día o al siguiente en algunas ciudades.
La suscripción también contempla acceso a Amazon Music sin anuncios y a Amazon Luna, el servicio de videojuegos en la nube de Amazon.
A esto se suman ofertas exclusivas y descuentos especiales para miembros.
De esta manera, el aumento de precio modifica el costo de una membresía que reúne diferentes servicios de Amazon, además del acceso a series, películas y documentales de Prime Video.