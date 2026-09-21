Prime Video cambia de precio en México: así queda la tarifa mensual y anual

Amazon Prime Video subirá de precio en México y los usuarios tendrán que pagar más por mantener activa su membresía.

El ajuste contempla tanto el plan mensual como el pago anual y representa el primer incremento de precios de la plataforma desde su lanzamiento en el país hace una década.

El nuevo costo comenzó a reflejarse para quienes contraten el servicio y también será aplicado a los miembros actuales cuando llegue su próxima fecha de renovación.

¿CUÁNTO COSTARÁ AMAZON PRIME VIDEO EN MÉXICO?

Con el nuevo ajuste, la membresía mensual de Amazon Prime pasará de 99 a 129 pesos, lo que representa un incremento de 30 pesos.

En el caso del pago anual, la tarifa aumentará de 899 a 945 pesos, es decir, 46 pesos adicionales al año.

El incremento anual representa alrededor de 5.1% respecto al precio anterior, mientras que el pago mensual tendrá un aumento mayor en términos porcentuales.

Los nuevos precios ya aparecen en el sitio de Amazon para quienes desean contratar la membresía.