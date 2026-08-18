Trump afirma que el estrecho de Ormuz ha sido desminado y está ‘abierto y operativo’
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Irán ha estado llevando a cabo ataques esporádicos y colocando minas destinadas a disuadir a los barcos de atravesar el estrecho de Ormuz
Trump proclamó que el estrecho de Ormuz ha sido completamente desminado y reabierto, y agregó que no hay más conversaciones planeadas con Irán ahora que ha finalizado el período de 60 días para negociaciones.
“No hay conversaciones ni negociaciones en curso, ni programadas, con la República Islámica de Irán. El bloqueo naval sigue en plena vigencia”, publicó Trump en Truth Social.
“El estrecho de Ormuz está abierto y operativo. Todas las minas acuáticas han sido retiradas o detonadas”.
Durante meses, Irán ha estado llevando a cabo ataques esporádicos y colocando minas destinadas a disuadir a los barcos de atravesar el estrecho de Ormuz, por donde en tiempos de paz fluía casi una quinta parte del petróleo transportado por mar del mundo.
La última declaración del presidente se produjo un día después de que amenazara a Omán si sus gobernantes ayudaban a Teherán en su intento por controlar esa vía fluvial crucial.
A principios de este mes, Trump declaró a Axios que su administración estaba “solo a medias negociando” con Irán, y predijo que la presión económica derivada del bloqueo naval en curso acabaría pasando factura al régimen teocrático .