Trump afirma que el estrecho de Ormuz ha sido desminado y está ‘abierto y operativo’

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Internacional
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    Trump afirma que el estrecho de Ormuz ha sido desminado y está ‘abierto y operativo’
    A principios de este mes, Trump declaró a Axios que su administración estaba “solo a medias negociando” con Irán AP

Irán ha estado llevando a cabo ataques esporádicos y colocando minas destinadas a disuadir a los barcos de atravesar el estrecho de Ormuz

Trump proclamó que el estrecho de Ormuz ha sido completamente desminado y reabierto, y agregó que no hay más conversaciones planeadas con Irán ahora que ha finalizado el período de 60 días para negociaciones.

“No hay conversaciones ni negociaciones en curso, ni programadas, con la República Islámica de Irán. El bloqueo naval sigue en plena vigencia”, publicó Trump en Truth Social.

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“El estrecho de Ormuz está abierto y operativo. Todas las minas acuáticas han sido retiradas o detonadas”.

Durante meses, Irán ha estado llevando a cabo ataques esporádicos y colocando minas destinadas a disuadir a los barcos de atravesar el estrecho de Ormuz, por donde en tiempos de paz fluía casi una quinta parte del petróleo transportado por mar del mundo.

$!Trump afirma que el estrecho de Ormuz ha sido desminado y está ‘abierto y operativo’

La última declaración del presidente se produjo un día después de que amenazara a Omán si sus gobernantes ayudaban a Teherán en su intento por controlar esa vía fluvial crucial.

$!Trump afirma que el estrecho de Ormuz ha sido desminado y está ‘abierto y operativo’

A principios de este mes, Trump declaró a Axios que su administración estaba “solo a medias negociando” con Irán, y predijo que la presión económica derivada del bloqueo naval en curso acabaría pasando factura al régimen teocrático .

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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