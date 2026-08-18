Sheinbaum rechaza señalamientos de censura por difusión de nombres de periodistas por parte de Alcalde

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Sheinbaum rechaza señalamientos de censura por difusión de nombres de periodistas por parte de Alcalde
    La mandataria sostuvo que el objetivo de la exposición fue mostrar cómo determinadas publicaciones pueden adquirir mayor alcance a través de redes sociales. EL UNIVERSAL

Explicó que Alcalde no presentó una relación de periodistas considerados adversarios del gobierno

Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que la presentación de nombres de periodistas y opositores realizada por la consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, haya representado una censura o una acción para señalar públicamente a comunicadores críticos de su administración.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que Alcalde no presentó una relación de periodistas considerados adversarios del gobierno, sino ejemplos sobre la manera en que contenidos difundidos en medios y redes sociales pueden ser retomados y amplificados mediante plataformas digitales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/gobierno-de-sheinbaum-afirma-que-el-numero-de-cirugias-hechas-en-instituciones-publicas-aumento-30-en-cuatro-anos-CJ22903919

La mandataria sostuvo que el objetivo de la exposición fue mostrar cómo determinadas publicaciones pueden adquirir mayor alcance a través de redes sociales, particularmente mediante esquemas de difusión pagada, y no establecer una clasificación de periodistas.

$!La Presidenta buscó acotar la controversia y reiteró que la libertad de expresión y el ejercicio periodístico no han sido restringidos por su administración
La Presidenta buscó acotar la controversia y reiteró que la libertad de expresión y el ejercicio periodístico no han sido restringidos por su administración EL UNIVERSAL

Sheinbaum también defendió la actuación de su gobierno frente a los medios de comunicación y aseguró que durante su administración no se ha ordenado retirar contenidos, modificar programas ni intervenir en el trabajo de periodistas o conductores.

“Díganme a un periodista al que hayamos censurado, no hay; díganme un medio al que hayamos censurado, no hay”, afirmó.

Ante los cuestionamientos sobre un posible impacto para los comunicadores mencionados, la Presidenta consideró que no existe evidencia de que la presentación de sus nombres haya derivado en algún daño concreto y señaló que las confrontaciones y críticas en redes sociales forman parte de la dinámica actual de las plataformas digitales.

Sheinbaum reconoció que tanto ella como personas que respaldan las políticas de su gobierno reciben constantemente ataques en redes sociales, pero insistió en que la exposición realizada por Alcalde buscaba explicar un fenómeno de amplificación digital y no promover una política de censura.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


4T
Censura
Periodistas

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
Andy: Un héroe sin visa

Andy: Un héroe sin visa
NosotrAs: La mujer detrás de la pantalla

NosotrAs: La mujer detrás de la pantalla
Nuevamente es Amílcar Olán, amigo y operador de Andrés López Beltrán, quien en los audios exhibe cómo su hermano Luis Alberto fue el encargado de pactar con el líder regional del Cártel Jalisco en Veracruz.

Pactaron con el CJNG: Loret revela audios que ligan a Andy y a ‘El Clan’ con el Cártel Jalisco
En la inédita imagen se observa a Zerón de Lucio de chamarra color verde recargado en la pared, de forma amenazante, interrogando a “El Chapo”.

Revelan que tras detención en 2014 de ‘El Chapo’, Tomás Zerón interrogó a Guzmán Loera
El monzón mexicano y la onda tropical 28 favorecerán lluvias intensas este martes, mientras persistirá el calor extremo y fuertes rachas de viento en México.

Monzón mexicano y ondas tropicales 28 y 29 azotarán con lluvias intensas a diversos estados
No tener un acta de matrimonio no significa que la pareja sobreviviente quede automáticamente fuera de la pensión por viudez.

¿No estaban casados? Así puedes reclamar la pensión por viudez del IMSS en 2026
Apunte. La muerte de la estrella de ‘Triunfos Robados’ permanece bajo investigación mientras se esperan los resultados definitivos de los estudios forenses.

¿De qué murió Hayden Panettiere? Investigación apunta a posible ‘sobredosis’
Von Miller llega a los Dallas Cowboys después de registrar nueve capturas con Washington.

Von Miller, histórico linebacker, llega a reforzar a los Dallas Cowboys