Sheinbaum rechaza señalamientos de censura por difusión de nombres de periodistas por parte de Alcalde

Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que la presentación de nombres de periodistas y opositores realizada por la consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, haya representado una censura o una acción para señalar públicamente a comunicadores críticos de su administración. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que Alcalde no presentó una relación de periodistas considerados adversarios del gobierno, sino ejemplos sobre la manera en que contenidos difundidos en medios y redes sociales pueden ser retomados y amplificados mediante plataformas digitales.

La mandataria sostuvo que el objetivo de la exposición fue mostrar cómo determinadas publicaciones pueden adquirir mayor alcance a través de redes sociales, particularmente mediante esquemas de difusión pagada, y no establecer una clasificación de periodistas.

Sheinbaum también defendió la actuación de su gobierno frente a los medios de comunicación y aseguró que durante su administración no se ha ordenado retirar contenidos, modificar programas ni intervenir en el trabajo de periodistas o conductores. “Díganme a un periodista al que hayamos censurado, no hay; díganme un medio al que hayamos censurado, no hay”, afirmó. Ante los cuestionamientos sobre un posible impacto para los comunicadores mencionados, la Presidenta consideró que no existe evidencia de que la presentación de sus nombres haya derivado en algún daño concreto y señaló que las confrontaciones y críticas en redes sociales forman parte de la dinámica actual de las plataformas digitales.

Sheinbaum reconoció que tanto ella como personas que respaldan las políticas de su gobierno reciben constantemente ataques en redes sociales, pero insistió en que la exposición realizada por Alcalde buscaba explicar un fenómeno de amplificación digital y no promover una política de censura.

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