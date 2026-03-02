Trump afirma que eliminó a Jamenei antes de que el ayatolá pudiera asesinarlo

Internacional
/ 2 marzo 2026
    Trump afirma que eliminó a Jamenei antes de que el ayatolá pudiera asesinarlo
    Trump también afirmó que el ataque del sábado contra el régimen fue “tan exitoso que eliminó a la mayoría de los candidatos” que se esperaba que sucedieran a Jamenei. AP

Trump también afirmó que el ataque del sábado contra el régimen fue “tan exitoso que eliminó a la mayoría de los candidatos” que se esperaba que sucedieran a Jamenei

Donald Trump ha dicho que eliminó al ayatolá Jamenei antes de que el líder supremo de la República Islámica pudiera asesinarlo.

“Lo atrapé antes de que él me atrapara a mí”, le dijo Trump a Jonathan Karl de ABC News en una llamada telefónica el domingo por la noche.

“Lo intentaron dos veces”, dijo sobre atentados anteriores contra su vida. “Bueno, yo lo atrape primero”.

Trump también afirmó que el ataque del sábado contra el régimen fue “tan exitoso que eliminó a la mayoría de los candidatos” que se esperaba que sucedieran a Jamenei.

“No va a ser nadie en quien estábamos pensando porque todos están muertos”, predijo Trump sobre el probable próximo líder.

El presidente también dijo que la operación podría prolongarse cuatro o cinco semanas más, con más muertes estadounidenses.

“Es una guerra y en la guerra hay bajas”, dijo, y ya se ha confirmado la muerte de cuatro militares estadounidenses.

Irán ha estado amenazando con asesinar a Trump desde 2020, en respuesta al asesinato del general iraní Qasem Soleimani.

Y en junio del año pasado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que Irán orquestó dos intentos fallidos de asesinato contra Trump en 2024.

Netanyahu fue interrogado sobre esta afirmación antes de añadir: «A través de intermediarios, sí. A través de su información, sí. Quieren matarlo».

Un funcionario del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ordenó a Farhad Shakeri que acechara y asesinará a Trump en las últimas semanas de la campaña de 2024.

Shakeri, quien anteriormente pasó un tiempo en prisiones estadounidenses por robo, dijo al FBI que un contacto del CGRI le dijo que creara un plan dentro de 7 días para vigilar y matar a Trump, según una denuncia penal revelada en un tribunal federal de Manhattan.

Si Shakeri no hubiera cumplido con el plazo, entonces el ataque se habría pospuesto, ya que el funcionario creía que habría sido más fácil matar a Trump si perdía las elecciones.

Irán desestimó las sugerencias de que estuvo involucrado en intentos de asesinar a funcionarios estadounidenses.

Pero el régimen ya había compartido un clip que promocionaba un ataque con drones contra Trump en su campo de golf de Mar-a-Lago en un intento de vengar la muerte de Soleimani.

En el video, un sistema robótico pilotado por operativos iraníes se enfoca en Trump y el exsecretario de Estado Mike Pompeo mientras están en el campo.

Y se envía un mensaje de texto de un operador iraní que dice: “El asesino de Soleimani y el que dio la orden pagarán el precio”.

Los agentes iraníes eliminan a ambos hombres y el vídeo termina con las palabras: “La venganza es definitiva”.

Trump reveló que dejó “instrucciones muy firmes” para que Irán fuera bombardeado si el régimen cumplía su amenaza.

“Pase lo que pase, todo el país va a volar por los aires”, dijo a NewsNation en enero.

Les daría un golpe muy fuerte, sin duda. Pero tengo instrucciones muy firmes.

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

