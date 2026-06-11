Trump afirma que EU ‘tomará el centro de exportación de petróleo de la isla de Kharg’ y promete atacar a Irán

“Estados Unidos atacará a Irán (¡cuya Armada, Fuerza Aérea, radar, defensa antiaérea y todas las demás formas de defensa, junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva, han DESAPARECIDO!), MUY FUERTE ESTA NOCHE”, anunció Trump en Truth Social.

Donald Trump advirtió el jueves que Estados Unidos pronto tomará el control de la isla de Kharg, que procesa alrededor del 90% del petróleo crudo de Irán para la exportación, tras un segundo día de ataques aéreos contra la República Islámica.

“En algún momento de un futuro no muy lejano, tomaremos la isla de Kharg y otros puntos de infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, de forma muy similar a como lo hemos hecho con Venezuela, lo cual está funcionando de maravilla tanto para Venezuela como para los Estados Unidos de América”.

Anteriormente, durante la Operación Furia Épica, Trump había coqueteado con la idea de realizar operaciones militares en la isla de Kharg, pero se abstuvo de asestar un golpe demasiado duro a la infraestructura petrolera de Irán, considerándola importante para el futuro del país.

Estados Unidos reanudó los ataques el martes por la noche después de que un dron iraní derribara un helicóptero Apache sobre el estrecho de Ormuz.

Teherán ha respondido enviando misiles contra instalaciones militares estadounidenses en Bahréin, Jordania y Kuwait.

Ambos países en guerra habían alcanzado un frágil acuerdo de alto el fuego el 8 de abril. Pero desde entonces, Trump ha criticado duramente esa tregua temporal, calificándola como “el alto el fuego más violado de la historia del mundo”, y ha optado por reanudar los ataques tras quejarse de que Irán nos estaba “tomando el pelo”.

Durante ese alto el fuego, mientras se llevaban a cabo conversaciones sobre las reservas de uranio enriquecido de Irán, el régimen sembró el caos en el estrecho de Ormuz, ahuyentando a los petroleros que transitaban por esa vía marítima crucial por donde antes fluía anualmente más de una quinta parte del suministro mundial de petróleo transportado por mar.

En respuesta, Trump ordenó un bloqueo naval masivo de los buques iraníes, que comenzó el 13 de abril, para presionar aún más al régimen.

A última hora del miércoles, las fuerzas estadounidenses inmovilizaron su tercer petrolero que violaba el bloqueo esta semana. El buque navegaba por el Golfo de Omán, según el Comando Central de Estados Unidos. Según fuentes oficiales, dicho buque se negó repetidamente a acatar las instrucciones estadounidenses.

Hasta el momento, el CENTCOM afirma haber inutilizado nueve embarcaciones y desviado 135 barcos, al tiempo que ha permitido el paso a través del bloqueo a 42 barcos que transportaban ayuda humanitaria.

Si bien Trump y su equipo han insistido repetidamente en que un acuerdo con Irán estaba cerca, uno de los principales obstáculos parece ser la reserva de uranio enriquecido de Irán, que se cree que está enterrada a gran profundidad.

Se cree que Irán posee cerca de 450 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, lo que representa un pequeño paso técnico para alcanzar el enriquecimiento apto para armas nucleares, que se produce al llegar al 90%. Los iraníes se jactaban de tener suficiente uranio enriquecido al 60% como para, una vez enriquecido por completo, fabricar 11 bombas nucleares, según afirmó el enviado especial Steve Witkoff.

También se cree que Teherán posee miles de libras de uranio con niveles de enriquecimiento bajos, del 20% o menos. Trump afirmó el miércoles que Estados Unidos llevó a cabo lo que calificó como una operación militar “enormemente exitosa” para canalizar millones de barriles de petróleo a través del Estrecho de Ormuz el mes pasado.

“Hoy me complace anunciar que este esfuerzo ha dado como resultado que más de 100 millones de barriles de petróleo atraviesen el Estrecho y lleguen al mercado abierto”, se jactó Trump en Truth Social. “Más de 200 buques comerciales han viajado de forma segura a través del Estrecho. Este esfuerzo enormemente exitoso se debe a que ESTADOS UNIDOS de AMÉRICA CONTROLA el Estrecho de Ormuz, NO Irán”.

“Su ejército está derrotado y su economía está perdida. ¡Se acabó para Irán!”