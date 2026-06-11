Advierten que se ha producido un cambio climático global anticipado con el inicio de El Niño

Este anuncio también se suma a la creciente evidencia que sugiere que este El Niño será inusualmente fuerte, lo que podría intensificar sequías , lluvias torrenciales y olas de calor. Los fenómenos anteriores han provocado algunos de los años más calurosos registrados, como la temperatura media mundial récord de 2024.

El 11 de junio, los meteorólogos federales anunciaron que se ha producido un cambio climático global drástico y largamente anticipado , al confirmar el inicio de las condiciones de El Niño .

El Niño forma parte de un ciclo climático más amplio impulsado por la temperatura del agua en ciertas zonas del océano Pacífico. Este patrón climático natural afecta al clima de todo el planeta, generando una variedad de condiciones meteorológicas en todo el mundo.

El nuevo pronóstico del Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) anticipa un fenómeno de El Niño “muy fuerte”. Podría llegar a rivalizar con los eventos de El Niño más intensos registrados históricamente desde 1950, según declaró Michelle L’Heureux, del centro climático, en un correo electrónico enviado a USA TODAY.

Mientras tanto, no todos los efectos de El Niño son negativos. Se espera que este fenómeno también reduzca la actividad de huracanes en el Atlántico y podría traer un invierno más suave (y facturas de calefacción más bajas) para millones de estadounidenses.

Por qué es importante el cambio a El Niño

Los líderes mundiales han expresado su preocupación ante la posibilidad de sequías, fuertes lluvias y olas de calor.

“El mundo debe tomarlo como la urgente advertencia climática que es. Las condiciones de El Niño echarán más leña al fuego de un mundo que se calienta”, dijo el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, en una declaración en video a principios de junio.

Un evento de gran magnitud podría generar efectos en cadena durante los próximos meses, y el nuevo pronóstico indica que la probabilidad de un evento de esta magnitud es cada vez mayor.

“En la última actualización de la NOAA, tenemos un 63% de probabilidades de que el huracán se vuelva ‘muy fuerte’ en el próximo invierno”, señaló L’Heureux.

“Tenemos siete eventos muy intensos registrados, así que este tiene buenas posibilidades de alcanzar ese nivel”, dijo. “Aun así, existe cierta incertidumbre, con una probabilidad de uno entre tres de que este no sea un El Niño muy fuerte”.

Si bien no hay evidencia de que el cambio climático aumente la frecuencia o la intensidad de los fenómenos de El Niño, la Organización Meteorológica Mundial señaló que puede amplificar sus impactos. Dado que las temperaturas del agua en el Pacífico tropical ya superan en hasta 10 grados Fahrenheit el promedio, crece la preocupación en las Naciones Unidas de que este fenómeno de El Niño pueda aprovechar ese calor adicional y devastar a las comunidades vulnerables y desprevenidas en todo el mundo.

El agua caliente es clave para el pronóstico de El Niño

Cuando los meteorólogos federales confirmaron las condiciones de El Niño el 11 de junio, utilizaron datos de satélites que mostraban cambios sostenidos en los vientos y las temperaturas del agua en el Océano Pacífico tropical.

Las temperaturas se dispararon brevemente en la región de El Niño durante la primera semana de junio, alcanzando niveles récord para esta época del año. Si bien descendieron ligeramente, se mantuvieron por encima de los récords anteriores el 9 de junio, según una visualización del Reanalizador Climático del Instituto de Cambio Climático de la Universidad de Maine.

El Niño forma parte de un ciclo climático conocido por los científicos como “El Niño-Oscilación del Sur” o ENSO. Sin embargo, fue descubierto originalmente por pescadores de las costas de Sudamérica en el siglo XVII, al observar temperaturas inusualmente cálidas en el océano Pacífico alrededor de la Navidad. Su nombre significa “el Niño Jesús”.

Cuando no se dan las condiciones de El Niño, el ciclo puede encontrarse en fases neutras o de La Niña.

“Si bien el fenómeno de este año comenzó un poco más tarde que los grandes El Niño de 2015 y 1997, está empezando a alcanzarlos”, dijo Josh Willis, investigador del nivel del mar en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, a finales de mayo. “Veremos qué tan grande se vuelve”.

No todo es necesariamente catastrófico, afirmó L’Heureux, del centro climático. “Hay que tener en cuenta que los impactos relacionados con El Niño no son necesariamente preocupantes”.

Si bien puede aumentar la probabilidad de que se produzcan fenómenos meteorológicos más extremos en diversas partes del mundo, también presenta aspectos positivos, como la posible reducción de las facturas de calefacción en el norte de Estados Unidos durante el invierno. La probable disminución de la actividad de ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico también podría ser beneficiosa.

A diferencia de otros fenómenos meteorológicos, El Niño ofrece aviso previo, dijo Frazier.

“Es uno de los pocos eventos que podemos planificar con seis meses de antelación”, dijo Frazier. “No hay muchas otras cosas en el mundo de la predicción meteorológica que nos den tanto tiempo de anticipación”.