Trump afirma que la guerra de Irán terminará justo después de las elecciones

WASHINGTON. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la guerra con Irán terminará “inmediatamente después” de las elecciones legislativas estadounidenses del próximo 3 de noviembre, situación que afirmó, ayudará a que los precios del petróleo desciendan también.

“Creo que la guerra terminará inmediatamente después de las elecciones porque (los iraníes) ya no pueden resistir más”, declaró a la prensa antes de abordar el avión presidencial rumbo a Texas, donde los republicanos celebran una convención previa a los comicios.

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Afirmó que Irán está “desesperado por tratar de influir en las elecciones” para favorecer la llegada de legisladores que les permitan obtener un arma nuclear, una posibilidad que, advirtió, dejaría al mundo “en graves problemas”.

El mandatario señaló que una nueva negociación con Teherán para cerrar un acuerdo nuclear podría ser posible, aunque puntualizó que actualmente no la está buscando.

PRECIOS DEL CRUDO NO BAJARÁN

El presidente Donald Trump señaló el miércoles que los precios del petróleo, que se han disparado durante la guerra con Irán, probablemente no bajarán hasta después de las elecciones legislativas en Estados Unidos.

Pronosticó que el precio de la gasolina, que actualmente supera los cuatro dólares por galón, caerá de forma considerable tras el fin del conflicto y se situará por debajo de los dos dólares.

Los precios del petróleo subieron el miércoles más de un 3%, llevando al barril de la mezcla Brent a rebasar el umbral de los 100 dólares por primera vez desde julio, cuando se intensificaron los intercambios entre Estados Unidos e Irán.

“Los precios del petróleo van a desplomarse poco después de las elecciones”, declaró Trump. “Creo que va a tardar un poco más que las elecciones de mitad de mandato”.

Los comentarios de Trump sobre el estado del conflicto son de llamar la atención, mientras su gobierno enfrenta cada vez más presión por abordar el aumento en los precios de la gasolina sin que haya un final del conflicto en el horizonte.

Trump minimizó el conflicto la semana pasada, calificándolo de “una tontería”, incluso cuando los republicanos expresaron su preocupación de que la guerra sea un factor de peso para los votantes, quienes deben lidiar con los altos precios de la gasolina y una mayor inflación.