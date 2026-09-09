Trump afirma que la guerra de Irán terminará justo después de las elecciones

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Trump afirma que la guerra de Irán terminará justo después de las elecciones
    Desde el inicio de la guerra, Washington y Teherán han mantenido varias rondas de conversaciones para negociar un acuerdo nuclear que permita poner fin al conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz. AP.

Resaltó que es poco probable que los precios del crudo bajen antes de estos comicios

WASHINGTON. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la guerra con Irán terminará “inmediatamente después” de las elecciones legislativas estadounidenses del próximo 3 de noviembre, situación que afirmó, ayudará a que los precios del petróleo desciendan también.

“Creo que la guerra terminará inmediatamente después de las elecciones porque (los iraníes) ya no pueden resistir más”, declaró a la prensa antes de abordar el avión presidencial rumbo a Texas, donde los republicanos celebran una convención previa a los comicios.

TE PUEDE INTERESAR: Familias lloran entre las ruinas de escuela iraní donde ataque de Estados Unidos mató a decenas de niños

Afirmó que Irán está “desesperado por tratar de influir en las elecciones” para favorecer la llegada de legisladores que les permitan obtener un arma nuclear, una posibilidad que, advirtió, dejaría al mundo “en graves problemas”.

El mandatario señaló que una nueva negociación con Teherán para cerrar un acuerdo nuclear podría ser posible, aunque puntualizó que actualmente no la está buscando.

PRECIOS DEL CRUDO NO BAJARÁN

El presidente Donald Trump señaló el miércoles que los precios del petróleo, que se han disparado durante la guerra con Irán, probablemente no bajarán hasta después de las elecciones legislativas en Estados Unidos.

Pronosticó que el precio de la gasolina, que actualmente supera los cuatro dólares por galón, caerá de forma considerable tras el fin del conflicto y se situará por debajo de los dos dólares.

Los precios del petróleo subieron el miércoles más de un 3%, llevando al barril de la mezcla Brent a rebasar el umbral de los 100 dólares por primera vez desde julio, cuando se intensificaron los intercambios entre Estados Unidos e Irán.

“Los precios del petróleo van a desplomarse poco después de las elecciones”, declaró Trump. “Creo que va a tardar un poco más que las elecciones de mitad de mandato”.

Los comentarios de Trump sobre el estado del conflicto son de llamar la atención, mientras su gobierno enfrenta cada vez más presión por abordar el aumento en los precios de la gasolina sin que haya un final del conflicto en el horizonte.

Trump minimizó el conflicto la semana pasada, calificándolo de “una tontería”, incluso cuando los republicanos expresaron su preocupación de que la guerra sea un factor de peso para los votantes, quienes deben lidiar con los altos precios de la gasolina y una mayor inflación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Guerras
Economía

Localizaciones


Estados Unidos
Irán

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

Selección de los editores
Ofensa septembrina a México

Ofensa septembrina a México
true

Julieta Ramírez, la nueva informante sobre la 4T

Claudia Arlett Espino renunció a la Secretaría Ejecutiva del INE por motivos de salud y razones personales y familiares.

Claudia Arlett Espino renuncia a la Secretaría Ejecutiva del INE por motivos de salud
El primer plegable de la compañía redefine la multitarea móvil gracias a su compatibilidad con el lápiz óptico y potencia extrema.

¡Llegó el iPhone Duo!... el smartphone plegable de Apple con doble pantalla flexible
Las personas aseguradas que sufran un accidente o enfermedad relacionada con su trabajo y queden con una incapacidad permanente pueden solicitar una pensión ante el IMSS.

Pensión IMSS 2026: estos trabajadores pueden solicitar un pago por incapacidad permanente
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Fama. Noel Clarke alcanzó notoriedad internacional por interpretar a Mickey Smith en ‘Doctor Who’.

Noel Clarke, actor de ‘Doctor Who’, enfrenta cargos por presuntos delitos sexuales
El ‘Monito’ Rodríguez fue campeón con las Águilas, compañero de Reinoso y Borja, internacional mexicano y, posteriormente, formador de nuevas generaciones de futbolistas.

Muere Roberto ‘Monito’ Rodríguez, leyenda del América y campeón en 1971