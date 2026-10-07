Trump afirma que tiene programada una llamada con Putin para discutir sobre el caso de peste neumónica en Rusia

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    Trump afirma que tiene programada una llamada con Putin para discutir sobre el caso de peste neumónica en Rusia
    La posible conversación entre Trump y Putin se produce además en un contexto marcado por las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Rusia y por una próxima decisión de Washington sobre nuevas medidas económicas contra Moscú. AP

El mandatario también manifestó la disposición de Estados Unidos a colaborar con Rusia si fuera necesario

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que tiene previsto mantener próximamente una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para abordar la investigación abierta tras la muerte de una trabajadora de un centro especializado en enfermedades infecciosas en Siberia.

El fallecimiento ocurrió la semana pasada y fue atribuido inicialmente a una neumonía de origen desconocido. La mujer trabajaba en el Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk, una institución dedicada al estudio y control de enfermedades relacionadas con la peste.

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Trump aseguró ante los periodistas que Washington mantiene conversaciones con sus servicios de inteligencia sobre el episodio y señaló que podría haber más información disponible en los próximos días. El mandatario también manifestó la disposición de Estados Unidos a colaborar con Rusia si fuera necesario.

“Es una enfermedad difícil”, afirmó Trump, al referirse a la peste. El presidente sostuvo que los microorganismos responsables de este tipo de enfermedades pueden haber adquirido una mayor resistencia y los comparó con “un ejército”.

LA OMS MINIMIZA EL RIESGO INTERNACIONAL

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que mantiene contacto con las autoridades rusas para obtener información sobre el caso. De acuerdo con la evaluación preliminar del organismo, el riesgo de propagación de una eventual infección fuera de Rusia es actualmente muy bajo.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias continúan investigando las circunstancias de la muerte y no se ha confirmado públicamente que se trate de un caso de peste neumónica.

El episodio ha despertado especial atención debido a que la fallecida trabajaba precisamente en un centro de investigación dedicado a la peste, una enfermedad causada por la bacteria Yersinia pestis que, en su forma neumónica, puede transmitirse entre personas a través de gotículas respiratorias.

EL CASO OCURRE EN MEDIO DE NUEVAS TENSIONES ENTRE WASHINGTON Y MOSCÚ

La posible conversación entre Trump y Putin se produce además en un contexto marcado por las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Rusia y por una próxima decisión de Washington sobre nuevas medidas económicas contra Moscú.

La administración Trump tiene como fecha límite el 18 de octubre para determinar qué entidades rusas podrían ser objeto de sanciones bajo la Ley de Sanciones a Rusia e Irán, conocida como Ley Lindsey O. Graham, promulgada por el presidente el pasado 18 de septiembre.

Mientras tanto, Ucrania ha presentado ante la Casa Blanca y el Congreso estadounidense una relación de empresas, embarcaciones y ciudadanos rusos que Kiev considera que deberían ser incluidos entre los objetivos de las nuevas sanciones.

Por ahora, la investigación sanitaria continúa en Rusia y las autoridades internacionales siguen evaluando si existe algún riesgo adicional para la población dentro o fuera del país.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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