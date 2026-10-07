Trump enfrenta un nuevo retroceso en su aprobación rumbo a las elecciones de medio mandato

La popularidad del presidente Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complicados desde el inicio de su segundo mandato, de acuerdo con distintas encuestas recientes que muestran un deterioro en su nivel de aprobación y un creciente malestar entre sectores del electorado estadounidense. Una encuesta de CBS News/YouGov citada por Forbes México situó la aprobación de Trump en 39%, frente a un 61% de desaprobación.

El resultado representa un nivel inferior al registrado por el propio Trump durante un periodo comparable de su primer mandato, cuando alcanzaba alrededor del 43% de aprobación. También se encuentra por debajo del 40% que registraba Joe Biden en un momento equivalente de su presidencia. El dato adquiere especial relevancia porque Estados Unidos se encuentra a pocas semanas de las elecciones de mitad de mandato, previstas para el 3 de noviembre de 2026. En estos comicios estarán en juego los equilibrios de poder en el Congreso y, aunque Trump no aparece directamente en las boletas presidenciales, su gestión puede convertirse en un factor importante para los candidatos republicanos.

EL DESGASTE VA MÁS ALLÁ DE UNA SOLA ENCUESTA Los resultados de CBS/YouGov no constituyen un dato aislado. Otras mediciones recientes han registrado cifras incluso más bajas. Una encuesta de Reuters/Ipsos difundida el 5 de octubre colocó la aprobación de Trump en 32%, mientras que el 66% desaprobó su desempeño. La misma encuesta encontró que solamente el 24% de los votantes hispanos aprobaba su gestión, el nivel más bajo registrado entre los hispanos durante cualquiera de sus dos mandatos. La economía aparece como uno de los principales factores detrás del descontento. El costo de vida se mantiene como una de las principales preocupaciones de los estadounidenses, mientras que Trump obtiene valoraciones particularmente negativas en materia económica. La encuesta Reuters/Ipsos también mostró una ventaja demócrata entre los votantes registrados: 44% dijo inclinarse por candidatos demócratas al Congreso frente a 37% por republicanos.

EL VOTO LATINO CAMBIA DE DIRECCIÓN Uno de los elementos más significativos de las mediciones recientes es el comportamiento del electorado latino. Trump obtuvo un avance histórico entre los votantes hispanos en las elecciones presidenciales de 2024. Sin embargo, los sondeos de 2026 muestran un retroceso importante de ese apoyo. Una encuesta de NBC News/Telemundo citada por Axios encontró que los votantes latinos preferían candidatos demócratas para controlar el Congreso por 59% frente a 35%. El margen representa un cambio considerable respecto de la situación registrada en 2024. El cambio no significa necesariamente una identificación permanente de los votantes latinos con el Partido Demócrata. Las encuestas sugieren que factores como el costo de vida, la economía y las políticas migratorias están influyendo en la manera en que estos electores evalúan actualmente al gobierno.

UNA SITUACIÓN INCÓMODA PARA LOS REPUBLICANOS El descenso de Trump también comienza a tener consecuencias estratégicas para algunos candidatos republicanos. Una revisión de Reuters publicada el 7 de octubre encontró que aproximadamente dos tercios de los candidatos republicanos en las 62 contiendas más competitivas para la Cámara de Representantes y el Senado están tomando distancia de Trump en distintos grados. Algunos han eliminado su imagen de materiales de campaña, mientras otros han evitado aparecer junto al presidente o han marcado diferencias en determinadas políticas. La estrategia refleja una tensión dentro del Partido Republicano: mantener el respaldo de la base de Trump sin perder a votantes independientes o moderados en distritos y estados donde las elecciones pueden ser más competitivas. LA ECONOMÍA Y LA POLÍTICA EXTERIOR PESAN SOBRE TRUMP Las encuestas también muestran que la economía continúa siendo un punto vulnerable para la administración. En una medición de Associated Press-NORC citada por Forbes México, solamente el 26% aprobaba la gestión económica de Trump a finales de septiembre. A esto se suma el descontento con la política exterior y, particularmente, con la guerra en Irán. En una encuesta de la Universidad de Massachusetts Amherst, solamente el 25% consideraba que Trump estaba gestionando adecuadamente el conflicto, mientras que el 68% opinaba lo contrario.