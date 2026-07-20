Trump amenaza a Irán con hacerle ‘pagar’ por la muerte de soldados estadounidenses

WASHINGTON.- Luego de lanzar bombardeos contra Irán durante el pasado fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a la República Islámica con hacerle “pagar” por la muerte de soldados estadounidenses, tras el fallecimiento de tres efectivos en Jordania e Irak.

Fue el pasado fin que durante dos días seguidos lanzó ataques contra Irán, quien denunció agresiones contra un sitio nuclear en construcción.

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“Cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por ello muchas veces más”, señaló Trump en un mensaje en la red Truth Social.

Aseguró que ha dado esta instrucción al secretario de Defensa, Pete Hegseth; al jefe del Estado Mayor Conjunto, Daniel Caine; y a toda la cúpula militar estadounidense.

Dos soldados estadounidenses murieron este fin de semana en un ataque iraní en una base militar de Jordania y otro falleció en Irak durante la detonación controlada de un explosivo iraní.

Con esto, al menos 17 militares estadounidenses han muerto desde que Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero una ofensiva contra Irán que derivó en la guerra actual.

Este fin de semana, Washington y Teherán continuaron el cruce de ataques, que complica aún más los esfuerzos por avanzar un diálogo de paz estancado en medio de la escalada.

Poco después que Estados Unidos e Israel comenzaran la guerra el 28 de febrero, un ataque iraní con drones contra un puerto civil en Kuwait mató a seis soldados estadounidenses. Los soldados formaban parte de una unidad de suministro y logística con base en Iowa que trabajaba en una estructura tipo contenedor de envío que no tenía defensas.