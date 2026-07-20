Trump amenaza a Irán con hacerle ‘pagar’ por la muerte de soldados estadounidenses
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Estas son las primeras bajas estadounidenses registradas desde la ruptura del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán de hace casi dos semanas
WASHINGTON.- Luego de lanzar bombardeos contra Irán durante el pasado fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a la República Islámica con hacerle “pagar” por la muerte de soldados estadounidenses, tras el fallecimiento de tres efectivos en Jordania e Irak.
Fue el pasado fin que durante dos días seguidos lanzó ataques contra Irán, quien denunció agresiones contra un sitio nuclear en construcción.
TE PUEDE INTERESAR: Arrestan a los influencers Andrew y Tristan Tate por casos de delitos sexuales en Reino Unido
“Cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por ello muchas veces más”, señaló Trump en un mensaje en la red Truth Social.
Aseguró que ha dado esta instrucción al secretario de Defensa, Pete Hegseth; al jefe del Estado Mayor Conjunto, Daniel Caine; y a toda la cúpula militar estadounidense.
Dos soldados estadounidenses murieron este fin de semana en un ataque iraní en una base militar de Jordania y otro falleció en Irak durante la detonación controlada de un explosivo iraní.
Con esto, al menos 17 militares estadounidenses han muerto desde que Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero una ofensiva contra Irán que derivó en la guerra actual.
Este fin de semana, Washington y Teherán continuaron el cruce de ataques, que complica aún más los esfuerzos por avanzar un diálogo de paz estancado en medio de la escalada.
Poco después que Estados Unidos e Israel comenzaran la guerra el 28 de febrero, un ataque iraní con drones contra un puerto civil en Kuwait mató a seis soldados estadounidenses. Los soldados formaban parte de una unidad de suministro y logística con base en Iowa que trabajaba en una estructura tipo contenedor de envío que no tenía defensas.