Trump amenaza a Irán con hacerle ‘pagar’ por la muerte de soldados estadounidenses

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    Trump amenaza a Irán con hacerle ‘pagar’ por la muerte de soldados estadounidenses
    Las muertes reflejan la complicada realidad de que no es necesario que haya soldados estadounidenses en Irán para que existan riesgos mortales en un conflicto que involucra drones, misiles y aviones. ESPECIAL.

Estas son las primeras bajas estadounidenses registradas desde la ruptura del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán de hace casi dos semanas

WASHINGTON.- Luego de lanzar bombardeos contra Irán durante el pasado fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a la República Islámica con hacerle “pagar” por la muerte de soldados estadounidenses, tras el fallecimiento de tres efectivos en Jordania e Irak.

Fue el pasado fin que durante dos días seguidos lanzó ataques contra Irán, quien denunció agresiones contra un sitio nuclear en construcción.

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“Cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por ello muchas veces más”, señaló Trump en un mensaje en la red Truth Social.

Aseguró que ha dado esta instrucción al secretario de Defensa, Pete Hegseth; al jefe del Estado Mayor Conjunto, Daniel Caine; y a toda la cúpula militar estadounidense.

Dos soldados estadounidenses murieron este fin de semana en un ataque iraní en una base militar de Jordania y otro falleció en Irak durante la detonación controlada de un explosivo iraní.

Con esto, al menos 17 militares estadounidenses han muerto desde que Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero una ofensiva contra Irán que derivó en la guerra actual.

Este fin de semana, Washington y Teherán continuaron el cruce de ataques, que complica aún más los esfuerzos por avanzar un diálogo de paz estancado en medio de la escalada.

Poco después que Estados Unidos e Israel comenzaran la guerra el 28 de febrero, un ataque iraní con drones contra un puerto civil en Kuwait mató a seis soldados estadounidenses. Los soldados formaban parte de una unidad de suministro y logística con base en Iowa que trabajaba en una estructura tipo contenedor de envío que no tenía defensas.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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