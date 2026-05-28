Trump comparte el borrador del acuerdo de paz con Irán con Israel y otros aliados

Irán está intentando negociar un acuerdo con Omán, al margen de cualquier memorando de entendimiento, que implique el cobro de tasas por “servicios de navegación”. En declaraciones que no obtuvieron respuesta oficial de Mascate, Trump amenazó el miércoles con “hacer estallar” Omán si intentaba llegar a un acuerdo con Teherán que incluyera la imposición de peajes.

El borrador es menos específico que la versión de Teherán sobre el levantamiento de las sanciones a las exportaciones iraníes de petróleo y productos petroquímicos. También afirma la libre navegación en el estrecho de Ormuz .

La armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica emitió un comunicado reafirmando su control del estrecho, en el que afirmaba que 26 buques mercantes y petroleros habían recibido permiso para transitar por la vía marítima en las últimas 24 horas.

La Guardia Revolucionaria Islámica declaró que «es obligatorio solicitar permiso y el paso por otras rutas se considerará una interrupción». Intervino el miércoles por la noche para impedir que cuatro buques intentaran navegar por el estrecho con los transpondedores apagados. Dos fueron detenidos y dos obligados a regresar.

Los enfrentamientos ocurridos hasta ahora entre Estados Unidos e Irán no han interrumpido su contacto indirecto, mediado por Pakistán y Qatar, pero si los operadores de petroleros intensifican sus esfuerzos por atravesar el estrecho sin el permiso iraní, el frágil alto el fuego acordado el 8 de abril podría colapsar.

Los precios del petróleo subieron un 2% el jueves por la mañana, pero se mantuvieron por debajo de los 100 dólares por barril.

En Moscú, el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Ali Bagheri, reiteró la exigencia de que los activos congelados sean liberados y depositados en cuentas bancarias iraníes sin condiciones.

Estados Unidos ha respondido imponiendo sanciones a la recién creada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico de Irán, establecida para gestionar el paso de buques por la vía marítima. Teherán ha estado intentando obtener el acuerdo de Omán para coordinar las operaciones.

Ante la creciente tensión en Irán sobre la conveniencia de negociar con Trump, el líder supremo del país, Mojtaba Khamenei, instó a los funcionarios a no convertir las diferencias en divisiones y a asegurarse de que el parlamento, actualmente cerrado, abordara las preocupaciones económicas de la ciudadanía.

Khamenei afirmó que Estados Unidos e Israel buscaban “poner al país de rodillas”. “El plan ciego del enemigo... es crear división y destrucción para compensar sus derrotas militares”, dijo.

Según los informes, altos diplomáticos en Omán se mostraron conmocionados y furiosos por la amenaza de Trump el miércoles.

Omán, considerado un aliado occidental comprometido con la mediación en Oriente Medio, ha mantenido conversaciones con Irán sobre el futuro del estrecho, pero no ve con buenos ojos un acuerdo que implique peajes o una injerencia iraní excesiva en la libre navegación. Los periódicos omaníes no informaron sobre la amenaza de Trump.

Como muestra de la continua represión en Irán, Amnistía Internacional informó de que las autoridades habían arrestado a más de 6.000 personas desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su ofensiva el 28 de febrero, entre ellas manifestantes, periodistas, abogados, defensores de los derechos humanos, disidentes y miembros de minorías étnicas y religiosas.