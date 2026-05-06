Selección mexicana: hasta 12 jugadores que fracasaron en Qatar 2022 irían de nuevo al Mundial

El técnico nacional incluyó a elementos que han estado presentes durante gran parte del camino posterior al Mundial, participando en distintas convocatorias bajo el mando de Diego Cocca, Jaime Lozano y el propio Aguirre , consolidándose como parte del grupo recurrente del Tri.

Javier Aguirre ya perfila la base de jugadores con la que buscará encarar la Copa del Mundo de 2026 , y en su lista aparece un dato que llama poderosamente la atención: hasta 12 futbolistas que formaron parte del fracaso de México en Qatar 2022 podrían volver a ser considerados en el proceso.

Entre los nombres que se mantienen en la baraja destacan Alexis Vega, Orbelín Pineda, Edson Álvarez, Jesús Gallardo, César Montes, Jorge Sánchez, Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez, Johan Vázquez, Luis Romo, Roberto Alvarado y Luis Chávez, todos con experiencia directa en la última Copa del Mundo.

México viene arrastrando la herida de Qatar 2022, torneo en el que firmó una de sus peores participaciones al quedar eliminado en fase de grupos por primera vez desde 1978, rompiendo una racha de siete clasificaciones consecutivas a octavos de final. Bajo el mando de Gerardo “Tata” Martino, el Tri terminó tercero del Grupo C con 4 puntos, empatado con Polonia, pero eliminado por peor diferencia de goles.

El camino mundialista fue marcado por tres resultados determinantes: el empate 0-0 ante Polonia, con un momento clave gracias a que Guillermo Ochoa atajó un penal; la derrota 0-2 contra Argentina, en un duelo donde México mostró poca respuesta ofensiva; y la victoria 2-1 sobre Arabia Saudita, insuficiente pese a los goles de Henry Martín y Luis Chávez, ya que el equipo necesitaba un gol más para avanzar.

De los jugadores considerados por Aguirre, aún falta por confirmarse la convocatoria definitiva de Orbelín Pineda, Edson Álvarez, César Montes, Jorge Sánchez, Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez, Johan Vázquez y Luis Chávez, mientras que el resto comenzará concentración a partir de este miércoles en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) como parte del proceso rumbo al Mundial.

Dentro del grupo que estuvo en Qatar, se destaca que solo Johan Vázquez y Luis Romo no tuvieron actividad durante el torneo bajo el mando de Martino, mientras que el resto tuvo participación constante, algunos incluso como titulares habituales.

Aguirre también ha aprovechado los partidos en los que únicamente pudo contar con futbolistas de la Liga MX, ya que de ese tipo de encuentros surgieron varios nombres que se han metido con fuerza a la pelea por un lugar en el Mundial.

Entre ellos aparecen Gilberto Mora, Brian Gutiérrez y Armando González, siendo los dos primeros señalados como candidatos con amplias posibilidades de convertirse en titulares en 2026, mientras que “La Hormiga” González se perfila actualmente como el segundo centro delantero, solo por detrás de Raúl Jiménez.