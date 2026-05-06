Selección mexicana: hasta 12 jugadores que fracasaron en Qatar 2022 irían de nuevo al Mundial

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/
    Selección mexicana: hasta 12 jugadores que fracasaron en Qatar 2022 irían de nuevo al Mundial
    México iniciará su participación el 11 de junio enfrentando a Sudáfrica, donde una gran cantidad de elementos de Qatar 2022 podría ver acción. FOTO: MEXSPORT

Casi la mitad del equipo de Gerardo Martino estaría siendo convocado por Javier Aguirre para ir por la revancha o bien a un nuevo campeonato sin lograr trascender

Javier Aguirre ya perfila la base de jugadores con la que buscará encarar la Copa del Mundo de 2026, y en su lista aparece un dato que llama poderosamente la atención: hasta 12 futbolistas que formaron parte del fracaso de México en Qatar 2022 podrían volver a ser considerados en el proceso.

El técnico nacional incluyó a elementos que han estado presentes durante gran parte del camino posterior al Mundial, participando en distintas convocatorias bajo el mando de Diego Cocca, Jaime Lozano y el propio Aguirre, consolidándose como parte del grupo recurrente del Tri.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/javier-aguirre-lanza-ultimatum-en-la-seleccion-mexicana-quien-no-reporte-queda-fuera-del-mundial-2026-LG20510748

Entre los nombres que se mantienen en la baraja destacan Alexis Vega, Orbelín Pineda, Edson Álvarez, Jesús Gallardo, César Montes, Jorge Sánchez, Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez, Johan Vázquez, Luis Romo, Roberto Alvarado y Luis Chávez, todos con experiencia directa en la última Copa del Mundo.

México viene arrastrando la herida de Qatar 2022, torneo en el que firmó una de sus peores participaciones al quedar eliminado en fase de grupos por primera vez desde 1978, rompiendo una racha de siete clasificaciones consecutivas a octavos de final. Bajo el mando de Gerardo “Tata” Martino, el Tri terminó tercero del Grupo C con 4 puntos, empatado con Polonia, pero eliminado por peor diferencia de goles.

El camino mundialista fue marcado por tres resultados determinantes: el empate 0-0 ante Polonia, con un momento clave gracias a que Guillermo Ochoa atajó un penal; la derrota 0-2 contra Argentina, en un duelo donde México mostró poca respuesta ofensiva; y la victoria 2-1 sobre Arabia Saudita, insuficiente pese a los goles de Henry Martín y Luis Chávez, ya que el equipo necesitaba un gol más para avanzar.

De los jugadores considerados por Aguirre, aún falta por confirmarse la convocatoria definitiva de Orbelín Pineda, Edson Álvarez, César Montes, Jorge Sánchez, Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez, Johan Vázquez y Luis Chávez, mientras que el resto comenzará concentración a partir de este miércoles en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) como parte del proceso rumbo al Mundial.

Dentro del grupo que estuvo en Qatar, se destaca que solo Johan Vázquez y Luis Romo no tuvieron actividad durante el torneo bajo el mando de Martino, mientras que el resto tuvo participación constante, algunos incluso como titulares habituales.

Aguirre también ha aprovechado los partidos en los que únicamente pudo contar con futbolistas de la Liga MX, ya que de ese tipo de encuentros surgieron varios nombres que se han metido con fuerza a la pelea por un lugar en el Mundial.

Entre ellos aparecen Gilberto Mora, Brian Gutiérrez y Armando González, siendo los dos primeros señalados como candidatos con amplias posibilidades de convertirse en titulares en 2026, mientras que “La Hormiga” González se perfila actualmente como el segundo centro delantero, solo por detrás de Raúl Jiménez.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Qatar
México

Personajes


Alexis Vega
Edson Álvarez
Guillermo Ochoa

Organizaciones


FIFA
Liga MX
FMF

Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

Selección de los editores
La delegación estuvo conformada por destacados directivos y periodistas de América Latina.

SIP y CPJ refuerzan estrategia contra la impunidad en delitos hacia periodistas en México
Poder Judicial: Chaleco a la medida

Poder Judicial: Chaleco a la medida
true

Se fueron de espaldas cuando Rocha Moya les dijo esto...
Sheinbaum acotó que no le corresponde a ella decidir sobre las solicitudes de licencia de funcionarios.

Alista Claudia Sheinbaum reunión con la gobernadora interina de Sinaloa
Sectores patronales y sindicales proponen una reforma para recuperar la deducibilidad al 100% de prestaciones como aguinaldos y vacaciones, revirtiendo el límite del 53% vigente desde 2014.

Pide Coparmex regresar deducibilidad y exentar de ISR a salarios mínimos
Apegados al calendario oficial compartido en las redes sociales por la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez, estas letras del apellido recibirán los 6 mil 400 pesos de la Pensión del Bienestar en esta semana.

Calendario de pagos de la Pensión del Bienestar... ¿Qué día de mayo te toca, según tu apellido?
El SMN advirtió sobre torbellinos en Coahuila, tolvaneras y altas temperaturas, además de la llegada de un frente frío al norte con lluvias y rachas intensas.

SMN alerta por torbellinos en Coahuila y onda de calor; frente frío se aproxima al norte de México
BTS visitará Palacio Nacional para reunirse con Claudia Sheinbaum y podría saludar a seguidores desde un balcón en medio de su gira en México.

BTS visitará Palacio Nacional; Claudia Sheinbaum anuncia reunión y posible saludo a fans