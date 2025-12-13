Trump amenaza con ‘represalia muy seria’ tras ataque del EI contra tropas de EU en Siria

DAMASCO, SIR.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que habrá una “represalia muy seria” tras el ataque armado en Siria que dejó dos militares estadounidenses y un civil muerto, un hecho que Washington atribuye al grupo Estado Islámico (EI).

A través de redes sociales, Trump calificó el atentado como un ataque del EI contra Estados Unidos y Siria, ocurrido en una zona “extremadamente peligrosa” del país árabe y que no está completamente bajo control gubernamental. Más tarde, desde la Casa Blanca, aseguró que el presidente interino sirio, Ahmed al-Sharaa, se encontraba “devastado, enojado y profundamente perturbado” por lo ocurrido, y subrayó que Siria combate junto a las tropas estadounidenses contra el terrorismo.

El Comando Central de Estados Unidos informó que el ataque ocurrió el sábado en el centro de Siria, cuando un solo agresor emboscó a personal estadounidense que participaba en operaciones antiterroristas. Además de los tres fallecidos, otros tres militares resultaron heridos, aunque, de acuerdo con Trump, su estado de salud es estable. El ejército estadounidense confirmó que el atacante fue abatido.

Se trata del primer ataque contra tropas estadounidenses en Siria que provoca muertes desde la caída del expresidente Bashar Assad, ocurrida hace un año. “Habrá una represalia muy seria”, reiteró Trump en su plataforma Truth Social.