Trump amenaza con ‘represalia muy seria’ tras ataque del EI contra tropas de EU en Siria
El Mandatario norteamericano condena el asesinato de tres personas: dos militares y un intérprete de EU
DAMASCO, SIR.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que habrá una “represalia muy seria” tras el ataque armado en Siria que dejó dos militares estadounidenses y un civil muerto, un hecho que Washington atribuye al grupo Estado Islámico (EI).
A través de redes sociales, Trump calificó el atentado como un ataque del EI contra Estados Unidos y Siria, ocurrido en una zona “extremadamente peligrosa” del país árabe y que no está completamente bajo control gubernamental. Más tarde, desde la Casa Blanca, aseguró que el presidente interino sirio, Ahmed al-Sharaa, se encontraba “devastado, enojado y profundamente perturbado” por lo ocurrido, y subrayó que Siria combate junto a las tropas estadounidenses contra el terrorismo.
El Comando Central de Estados Unidos informó que el ataque ocurrió el sábado en el centro de Siria, cuando un solo agresor emboscó a personal estadounidense que participaba en operaciones antiterroristas. Además de los tres fallecidos, otros tres militares resultaron heridos, aunque, de acuerdo con Trump, su estado de salud es estable. El ejército estadounidense confirmó que el atacante fue abatido.
Se trata del primer ataque contra tropas estadounidenses en Siria que provoca muertes desde la caída del expresidente Bashar Assad, ocurrida hace un año. “Habrá una represalia muy seria”, reiteró Trump en su plataforma Truth Social.
El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, precisó que el civil fallecido era un intérprete estadounidense y señaló que el ataque continúa bajo investigación. De acuerdo con la agencia estatal siria SANA, el tiroteo ocurrió cerca de la histórica ciudad de Palmira, y los heridos fueron evacuados en helicóptero a la base de Al-Tanf, ubicada cerca de la frontera con Irak y Jordania.
Mientras el Observatorio Sirio de Derechos Humanos afirmó que el agresor pertenecía a las fuerzas de seguridad sirias, el Ministerio del Interior de Siria negó esa versión. Su portavoz, Nour al-Din al-Baba, explicó que el atacante era un hombre armado vinculado al EI y que se investiga si formaba parte directa del grupo o si sólo compartía su ideología extremista.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, lanzó una advertencia contundente en la red social X: “Si atacas a estadounidenses en cualquier parte del mundo, Estados Unidos te cazará, te encontrará y te matará sin piedad”.
Actualmente, Estados Unidos mantiene cientos de tropas desplegadas en el este de Siria como parte de la coalición internacional contra el EI. Aunque el grupo fue derrotado territorialmente en 2019, Naciones Unidas estima que aún cuenta con entre 5 mil y 7 mil combatientes en Siria e Irak, capaces de realizar ataques mediante células durmientes.
Tras la caída del régimen de Assad, las relaciones entre Washington y Damasco se han estrechado. El mes pasado, al-Sharaa realizó una visita histórica a la Casa Blanca, la primera de un mandatario sirio desde la independencia del país en 1946, luego de que Estados Unidos levantara las sanciones impuestas durante décadas al régimen de los Assad. Pese a que al-Sharaa tuvo vínculos pasados con Al Qaeda —por los que Washington llegó a ofrecer una recompensa de 10 millones de dólares—, su gobierno se sumó recientemente a la coalición internacional contra el EI y busca mejorar sus lazos con Occidente.
Las tropas estadounidenses han sido blanco de ataques en Siria en otras ocasiones. Uno de los más mortales ocurrió en 2019, en Manbij, cuando una explosión durante una patrulla mató a dos militares y dos civiles estadounidenses, además de varios sirios. Con información de AP