Refugiados de todo el mundo son excluidos de EU como consecuencia de las nuevas políticas de Trump

NUEVA YORK- Cuando el presidente Donald Trump suspendió el programa de refugiados el primer día de su actual mandato, miles de personas en todo el mundo, quienes estaban a punto de comenzar una nueva vida en Estados Unidos, se encontraron abandonadas. Muchos ya habían vendido sus posesiones o rescindido sus contratos de arrendamiento para prepararse para viajar. Habían presentado montones de documentos que respaldaban sus casos, habían sido entrevistados por funcionarios estadounidenses y, en muchos casos, ya tenían boletos para volar a Estados Unidos. TE PUEDE INTERESAR: Arresta ICE a un anciano nacido en campo de refugiados y que reside en Estados Unidos desde hace más de 70 años Como parte de la ofensiva de Trump contra la migración legal e ilegal, el presidente republicano ha trastocado drásticamente el programa de refugiados de décadas de antigüedad que ha sido un faro para quienes huyen de la guerra y la persecución. En octubre, reanudó el programa, pero estableció un mínimo histórico de admisiones de refugiados: sólo 7,500, en su mayoría sudafricanos blancos. Una serie de nuevas restricciones fue anunciada luego que un ciudadano afgano se convirtiera en sospechoso de disparar contra dos miembros de la Guardia Nacional la semana pasada. El gobierno de Trump también planea una revisión de los refugiados que fueron admitidos durante el gobierno del demócrata Biden. El gobierno de Trump ha alegado preocupaciones económicas y de seguridad nacional para justificar sus cambios de política. Alrededor de 600 mil personas ya eran procesadas para venir a Estados Unidos como refugiados en todo el mundo cuando el programa fue suspendido, según el gobierno. Se permitió la entrada de decenas de sudafricanos blancos este año. Pero apenas unos 100 más han sido admitidos como resultado de una demanda presentada por activistas que buscan reiniciar el programa de refugiados, dijo Mevlüde Akay Alp, abogado que defiende el caso.

“Es importante que no abandonemos a esas familias, y que no abandonemos a las miles de personas que confiaban en la promesa de venir aquí como refugiados”, expresó Akay Alp, del International Refugee Assistance Project (Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados). The Associated Press habló con tres familias cuyas vidas se han visto golpeadas por el cambio de políticas. UNA FAMILIA SEPARADA POR MAYORES RESTRICCIONES Los Dawood habían esperado años por la oportunidad de venir a Estados Unidos. Tras huir de la guerra civil en Siria, se asentaron en el norte de Irak. Esperaban encontrar un hogar que brindara mejor atención médica para su hija, quien cayó del cuarto piso del edificio de apartamentos donde vivía la familia. Tras ser aceptados como refugiados en Estados Unidos, su hijo Ibrahim y su hermana Ava se mudaron a New Haven, Connecticut, en noviembre de 2024. Sus padres y uno de sus hermanos tenían previsto volar en enero. Pero sólo dos días antes de embarcar, su madre, Hayat Fatah, se desmayó durante un chequeo médico y su partida se pospuso. Mohammed, su otro hermano, no quería dejar atrás a sus padres. “Dije: ‘Se acabó. La oportunidad se fue’. Pero tenía que quedarme con mi padre y madre”, manifestó Mohammed. TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de EU solía ser un socio estable para organizaciones sin fines de lucro. Eso ha cambiado Casi un año después, él y sus padres siguen en espera. Sin tarjeta de residencia, Mohammed no puede trabajar ni viajar fuera de su hogar en la ciudad de Irbil. La familia sobrevive con el dinero que le envían sus familiares en el extranjero. Mohammed soñaba con su nueva vida en Estados Unidos: emprender un negocio o terminar sus estudios para convertirse en ingeniero petrolero, casarse y formar una familia. “Ya sea ahora, dentro de un año, dos años o cuatro años, aguardaré con la esperanza de ir”, agregó. En Estados Unidos, Ibrahim madruga para dar clases particulares en línea antes de ir a su trabajo como profesor de matemáticas en una escuela privada, y luego cuida de su hermana cuando regresa a casa. Dijo que su madre a menudo llora cuando hablan porque desearía estar en Estados Unidos para ayudar a cuidar a su hija. Ibrahim añadió que la bienvenida que ha recibido en Estados Unidos ha sido un consuelo. Voluntarios han intervenido para llevarlos a él y a su hermana a sus citas médicas frecuentes y los han ayudado a adaptarse a su nueva vida. “Realmente aprecio la amabilidad de la gente de aquí”, recalcó.