Trump anuncia el despliegue de 5000 soldados en Polonia y sorprende al Pentágono

Trump anuncia el despliegue de 5000 soldados en Polonia y sorprende al Pentágono

+ Seguir en Seguir en Google
The New York Times
por The New York Times

Funcionarios del Departamento de Defensa habían cancelado abruptamente el despliegue de miles de soldados allí la semana pasada

Internacional
/
COMPARTIR

Por: Eric Schmitt and Chris Cameron

El presidente Donald Trump anunció el jueves que Estados Unidos desplegaría 5000 soldados en Polonia, a pesar de la decisión del Pentágono de hace una semana de cancelar la movilización de miles de soldados estadounidenses en el país.

En una publicación en las redes sociales que tomó por sorpresa a los funcionarios del Pentágono, Trump dio a entender que tomaba esa medida “con base en el éxito de la elección” de Karol Nawrocki, el presidente nacionalista conservador de Polonia, al que Trump respaldó en su elección, hace casi un año.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-y-rubio-reavivan-la-amenaza-de-una-intervencion-militar-de-eu-en-cuba-GP20856770

La aparente revocación de la decisión del Departamento de Defensa por parte de Trump fue el más reciente de una serie de anuncios sorprendentes que han dejado atónitos a los dirigentes de Polonia, uno de los aliados más firmes del gobierno estadounidense en Europa, y ha suscitado intensas críticas bipartidistas por parte de legisladores que afirmaron que recortar tropas en Europa oriental enviaría una señal equivocada a Rusia.

El Pentágono declinó hacer comentarios el jueves y remitió las preguntas a la Casa Blanca. Eso dejó una serie de preguntas sin respuesta, entre ellas si el ejército necesitaría ahora reducir sus tropas en otros lugares para cumplir el objetivo más amplio de Trump de que Europa asuma una mayor parte de sus propias cargas de seguridad y permitir que Estados Unidos reduzca sus aproximadamente 80.000 efectivos allí.

La confusa situación comenzó hace tres semanas, cuando el Pentágono dijo que retiraría 5000 soldados de Alemania y que los redistribuiría a Estados Unidos y a otros puestos en el extranjero. También canceló un plan, desarrollado durante el gobierno de Joe Biden, para desplegar en Europa una unidad de artillería equipada con misiles.

$!En una publicación que tomó por sorpresa a los funcionarios del Pentágono, el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos desplegaría 5000 soldados en Polonia.
En una publicación que tomó por sorpresa a los funcionarios del Pentágono, el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos desplegaría 5000 soldados en Polonia. ARCHIVO VANGUARDIA

Estas decisiones se produjeron después de que Trump respondiera airadamente a las declaraciones del canciller alemán, Friedrich Merz, de que Irán había “humillado” a Estados Unidos. Merz cuestionó cómo pensaba Trump poner fin a ese conflicto.

Pero entonces, la semana pasada, el Pentágono cambió de marcha y canceló bruscamente el despliegue de más de 4000 soldados en Polonia, y dijo que esos soldados —algunos de los cuales ya habían llegado al país con su equipo— se descontarían de la reducción anunciada en Alemania.

Esa decisión desató una tormenta de críticas entre los legisladores y una serie de llamadas telefónicas frenéticas de funcionarios polacos. El Pentágono dijo el martes que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, había hablado con su homólogo polaco, y que la reducción de tropas prevista en Europa solo supondría “un retraso temporal del despliegue de fuerzas estadounidenses en Polonia, que es un aliado modelo de Estados Unidos”.

Ese retraso temporal pareció detenerse en seco el jueves con el anuncio de Trump en Truth Social.

Funcionarios del Pentágono han dicho que la reducción de unos 5000 soldados —ahora no está claro de dónde— devolvería a las fuerzas estadounidenses en Europa al nivel que tenían en 2022, antes de que Rusia iniciara su guerra en Ucrania.

El año pasado, el Pentágono redistribuyó una brigada en Rumanía y no envió fuerzas de reemplazo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/protestan-en-contra-de-la-ampliacion-del-consulado-de-estados-unidos-en-groenlandia-HP20857176

Funcionarios de la OTAN han dicho que las reducciones de tropas estadounidenses y la realineación no afectarían los planes de disuasión y defensa de la alianza, y señalaron que Canadá y Alemania ya habían aumentado sus fuerzas en el flanco oriental de la alianza.

En la declaración del martes, Sean Parnell, portavoz jefe del Pentágono, dijo que las decisiones de las tres últimas semanas que han desconcertado a los aliados, enfadado a los legisladores y hecho que los mandos militares estadounidenses se apresuraran a presentar opciones aceptables eran “el resultado de un proceso exhaustivo y de varios niveles”.

c. 2026 The New York Times Company

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Alianza
El Pentágono
Localizaciones
Polonia
Personajes
Donald Trump
The New York Times

The New York Times

Lee en Vanguardia los mejores contenidos de The New York Times sobre política nacional, internacional, negocios, ciencia, cultura, estilo de vida, opinión y deportes.

El periódico publicado en la ciudad de Nueva York es editado por Arthur Gregg Sulzberger y se distribuye en los Estados Unidos y otros países. Desde su primer Premio Pulitzer, en 1851, hasta la fecha, lo ha ganado 132 veces.

Selección de los editores
Narcocandidatos

Narcocandidatos
NosotrAs: Las adolescencias estudiando

NosotrAs: Las adolescencias estudiando
La Semarnat informó que concluyó conforme a derecho el procedimiento ambiental del proyecto ‘Perfect Day’ de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, y argumentó que la decisión de no aprobarlo.

Semarnat explica cancelación del proyecto ‘Perfect Day’ en Mahahual, tras protesta
Claudia Sheinbaum afirmó que la Fiscalía General de la República ya aclaró que no existen imputaciones directas contra los Farías Laguna

Sheinbaum respalda a la FGR tras rechazar vinculación de los Farías Laguna con asesinatos de marinos
La tienda departamental Liverpool confirmó las fechas en las que realizará su venta Nocturna, de las más esperadas del año, del 5 al 7 de junio.

Venta Nocturna Liverpool junio 2026: las mejores ofertas para salvar el regalo del Día del Padre
El ciclo escolar 2025-2026 está por concluir y miles de familias ya esperan el inicio de las vacaciones de verano.

Vacaciones de verano 2026: esta es la fecha oficial del último día de clases en México, según la SEP
Apuesta. El videoclip de ‘Goals’ combina coreografías, futbol y efectos visuales inspirados en la energía del torneo internacional.

Lisa, Anitta y Rema unen géneros musicales en himno rumbo al Mundial 2026
Pumas resistió la presión inicial de La Máquina y dejó la definición del título para Ciudad Universitaria.

Cruz Azul y Pumas decepcionan en la Ida de la Final del Clausura 2026