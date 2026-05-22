Trump anuncia el despliegue de 5000 soldados en Polonia y sorprende al Pentágono

Por: Eric Schmitt and Chris Cameron El presidente Donald Trump anunció el jueves que Estados Unidos desplegaría 5000 soldados en Polonia, a pesar de la decisión del Pentágono de hace una semana de cancelar la movilización de miles de soldados estadounidenses en el país. En una publicación en las redes sociales que tomó por sorpresa a los funcionarios del Pentágono, Trump dio a entender que tomaba esa medida “con base en el éxito de la elección” de Karol Nawrocki, el presidente nacionalista conservador de Polonia, al que Trump respaldó en su elección, hace casi un año.

La aparente revocación de la decisión del Departamento de Defensa por parte de Trump fue el más reciente de una serie de anuncios sorprendentes que han dejado atónitos a los dirigentes de Polonia, uno de los aliados más firmes del gobierno estadounidense en Europa, y ha suscitado intensas críticas bipartidistas por parte de legisladores que afirmaron que recortar tropas en Europa oriental enviaría una señal equivocada a Rusia. El Pentágono declinó hacer comentarios el jueves y remitió las preguntas a la Casa Blanca. Eso dejó una serie de preguntas sin respuesta, entre ellas si el ejército necesitaría ahora reducir sus tropas en otros lugares para cumplir el objetivo más amplio de Trump de que Europa asuma una mayor parte de sus propias cargas de seguridad y permitir que Estados Unidos reduzca sus aproximadamente 80.000 efectivos allí. La confusa situación comenzó hace tres semanas, cuando el Pentágono dijo que retiraría 5000 soldados de Alemania y que los redistribuiría a Estados Unidos y a otros puestos en el extranjero. También canceló un plan, desarrollado durante el gobierno de Joe Biden, para desplegar en Europa una unidad de artillería equipada con misiles.

Estas decisiones se produjeron después de que Trump respondiera airadamente a las declaraciones del canciller alemán, Friedrich Merz, de que Irán había “humillado” a Estados Unidos. Merz cuestionó cómo pensaba Trump poner fin a ese conflicto.

Pero entonces, la semana pasada, el Pentágono cambió de marcha y canceló bruscamente el despliegue de más de 4000 soldados en Polonia, y dijo que esos soldados —algunos de los cuales ya habían llegado al país con su equipo— se descontarían de la reducción anunciada en Alemania. Esa decisión desató una tormenta de críticas entre los legisladores y una serie de llamadas telefónicas frenéticas de funcionarios polacos. El Pentágono dijo el martes que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, había hablado con su homólogo polaco, y que la reducción de tropas prevista en Europa solo supondría “un retraso temporal del despliegue de fuerzas estadounidenses en Polonia, que es un aliado modelo de Estados Unidos”. Ese retraso temporal pareció detenerse en seco el jueves con el anuncio de Trump en Truth Social. Funcionarios del Pentágono han dicho que la reducción de unos 5000 soldados —ahora no está claro de dónde— devolvería a las fuerzas estadounidenses en Europa al nivel que tenían en 2022, antes de que Rusia iniciara su guerra en Ucrania. El año pasado, el Pentágono redistribuyó una brigada en Rumanía y no envió fuerzas de reemplazo.

Funcionarios de la OTAN han dicho que las reducciones de tropas estadounidenses y la realineación no afectarían los planes de disuasión y defensa de la alianza, y señalaron que Canadá y Alemania ya habían aumentado sus fuerzas en el flanco oriental de la alianza.